騎車講電話撞賓士 屁孩嗆車主坑錢被網友神打臉
肇事機車騎士貼出維修報價單，怒嗆「這點小擦傷竟要14萬元維修費，根本是在坑錢」。（合成照，擷取自「小老婆汽機車資訊網」臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在論壇「小老婆汽機車資訊網」發文，表示自己日前騎車不慎撞上停於路邊的賓士。他說，當下看來對方車頭僅保險桿有小擦傷，「用粗臘推一推就OK了」，沒想到對方竟要求高達14萬元的維修金，讓他急著上網討拍，質疑對方意圖坑錢。
網友說，當天正在跟女友吵架，一邊講手機一邊高速騎車，沒想到在行經一條較窄的巷子時，一個不小心逆向擦撞到停在路邊停車格中的賓士車頭。他說，當下看到愛車倒地超心疼，不過還好人沒受傷，至於遭撞車輛，他則認為僅是保險桿部分有點小擦傷，初步判斷是那種粗臘推一推就OK的刮傷。
網友表示，事發至今約兩個禮拜他都很關心此事，都有傳訊詢問對方的維修進度，表現誠意，沒想到昨天對方突然傳來訊息，說維修費要14萬元，並且已交給保險公司處理。網友聞訊暴怒當下直接飆髒話，表示完全無法接受。他說，最好輕輕撞一下會那麼貴，又不是買新車，而且他的機車還是偷買的，生怕此事被父母知道。
文章發出後引發熱論，熱心網友比對照片發現，遭撞的賓士車不是網友所稱的舊款W204，而是新款的C-Class賓士W205，還有人將網友提供的照片調亮後，發現事實並非如他所說是「小擦傷」，直言「大燈、保桿、雷達、葉子板全中，以賓士價格算你14萬很公道了」。
對此，許多網友紛紛留言說「第一、發文車主八九不離十是屁孩，第二、這個報價已經算很給你活路了，他如果去賓士原廠，你不只被你媽殺，你爸還會把你踹到黏在牆壁上」、「粗蠟真打的掉，就不會有鈑金這東西了」、「騎車邊用手機、超速、逆向、撞上停在停車格裡的車，車還是瞞著爸媽偷買的，哇你能錯的都錯了，就差沒酒駕了」、「第一時間竟然是心疼自己的機車...」、「完美的警世文」。
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