談檢方查北農 柯文哲：讓問題都爆發一次解決

2017-01-07 14:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今日出席動物園活動，就媒體詢問檢方昨天去北農抓菜蟲，下週一也會找韓國瑜談，柯文哲回應，農產公司的目的在於提供一個品質好、價格合理的農產品，他認為，政治上常會鬥來鬥去，「這我也看多了」，但不要影響台北市民的民生就好，「是作為主關機關台北市政府的基本態度跟原則。」

至於北農放話怠工，柯文哲忍不住酸言政治上不需要講狠話，「講那種東西沒有用」，作為主管機關還是會有應變計畫，不過「劇本不需要拿出來講」，柯再三強調會保障台北市民的民生需求。

北農董事陳益宗遭檢舉長期以劣質品混充賣給北農，柯文哲則說自己的態度是「出問題就給他爆發出來」，讓所有問題都浮出檯面，再做根本的解決。柯表示，當市長兩年，常遇到很多個案，「但我不會用個案處理問題，而是用通案來處理」。

柯說，看到農產公司這樣，就要去反省說市政府轄下六大公司營運計畫是不是都要重整，甚至包括捷運公司、悠遊卡等，他認為「這是比較正面的態度，讓問題出來，不要去遮掩」，就讓問題都爆發出來，再來做根本的處理。

會否擔心引發民眾疑慮，柯文哲舉汰換鉛水管為例，他直言「從光復到現在都喝了70年了」，現在「有議員講很好啊」，還邀功表示，「所以我們一年就換掉70%的鉛管」。