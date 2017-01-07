萬顆福氣蛋免費送 屏東美術館擠爆人潮
2017-01-07 15:12
〔記者李立法／屏東報導〕快過年了，屏東市公所為迎接金雞年，準備一萬顆福氣蛋吊飾免費送給市民，上午並邀請書法家在屏東美術館前現場揮毫送春聯，索取人潮大排長龍，散發出濃濃年節氣氛。
屏東市長林亞莼上午邀請方華雄等多位市民代表和書法家們一起寫春聯，為即將到來的農曆金雞年討吉利，市公所今年特別製作一萬顆金光閃閃的福氣蛋要送給市民，上午在屏東美術館前發放並免費索取春聯，吸引大批人潮湧入，氣氛熱鬧。
現場並安排版印春聯DIY活動，小朋友玩得最開心，直嚷著要把閃閃發亮的福氣蛋和親手印製的春聯掛在家裡，開心過春節。
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