公婆遺願捐地興學 市價近3千萬土地相贈新豐鄉

2017-01-07 14:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大愛回饋鄉里！新竹陳榮華和陳鄒洲妹夫婦，為了地方莘莘學子，生前曾允諾捐地做公益；經後代子孫和新豐鄉長徐茂淦等人多年努力，終於完成繁複程序，今天由媳婦王美妍代表家族捐贈公所，這塊土地面積300多坪、市價約2750萬元，將新建崎頂村活動中心及社區圖書室。

新豐鄉公所今天舉辦歲末寒冬送暖活動，會中除了發放慰問金，地方宮廟、企業也共襄盛舉，場面十分溫馨。包括池和宮管理委員會捐贈市價152萬元的資源回收車一輛，並加碼10萬元善款，發送鄉內低收入戶；南港輪胎股份有限公司敦親睦鄰，捐款180萬元幫助弱勢家庭，並作為急難救助金；民國黨主席徐欣瑩也響應愛心，號召慈善團體捐125包平安米給貧戶。

另外，陳榮華家族代表人王美妍，低調捐地給新豐鄉公所。身為陳家媳婦的王美妍說，民國66年左右，公公的地賣給建商興建新竹縣第一批勞工住宅，熱心公益的公婆，後來曾允諾要捐地給地方，提供學子一處優良的圖書環境，也作為鄉親日常生活休閒使用；如今公婆的遺願終於實現，很感謝鄉長徐茂淦和地方人士的協助。

崎頂村村長葉水森說，10多年前，陳家人即找他商討捐地事宜，但因地目變更等繁複的行政程序，而一直未能實現；徐茂淦上任後很重視此事，奔波縣府等單位積極促成。此事盼了10多年，今天可說是崎頂村民大喜之日！

徐茂淦說，陳榮華家族捐贈的榮華段土地603-1地號，面積1135平方公尺，土地公告現值每平方公尺9800元，以市價每坪8萬元計，約2750萬元。新豐地處偏鄉，圖書風氣較為貧乏；陳家慷慨捐地讓他深受感動，他一定會設法籌措工程經費，讓崎頂村活動中心及社區圖書室能夠儘快興建完成。

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