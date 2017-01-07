路跑存「心跳存摺」 300多人跑出5萬善款

2017-01-07 14:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕「大高雄38區公益完跑」今天一大早熱鬧起跑，300多人約花2個鐘頭，跨3區跑完全程18.2K，心跳存摺43701下，立委趙天麟依約捐出5萬元給星星兒社會福利基金會。

趙天麟表示，公益路跑發想，是因為有人說跑過100次馬拉松，有人1次可跑100公里，也有人環島過，但就是沒有人把高雄跑過一遍，一群路跑同好因此發起大高雄38區完跑活動，打算用雙腳體驗高雄。

他說，路跑同時結合做公益，主辦單位運用心律手錶或手機APP，測量每位路跑者的心跳，設計心跳存摺，每1次心跳主辦單位就捐出1塊錢，給當地社福團體。

趙天麟強調，路跑過六龜寶來，發現當地道路暢通無阻，但很多民眾對寶來還是停留在災區印象，路跑實況透過臉書網友轉貼，有助行銷高雄觀光產業。

今天路跑活動跨路竹、阿蓮、田寮3區，計有800人報名，上午7點在路竹高中會合，由路竹區長王耀弘、阿蓮區長鄭美華、田寮區主秘孔賢傑和鳳山副區長鄭志良等人鳴槍起跑，2017高雄國際馬拉松代言人「高雄一哥」柯世傑陪跑，約9點陸續抵達終點站田寮月世界地景公園，沿途有不少住戶、路人對路跑者加油打氣。

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