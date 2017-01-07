南市首座國民運動中心動工 明年3月與市民見面
2017-01-07 15:08
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首座室內複合式運動中心「台南市永華國民運動中心」，今日在安平國中鼓舞聲中，熱鬧舉行動土典禮，市長賴清德宣告運動中心明年3月完工，提供市民平價又多元的運動場館。
永華國民運動中心位於台南生活美學館南側「體三」用地，占地約2976平方公尺，總工程經費3億4248萬元，其中由教育部體育署補助2億元，規劃3棟地下1層、地上3層的立體運動「村落」，打破傳統運動中心集結於同一棟建築物的模式。
賴清德指出，各縣市國民運動中心各有特色，永華國民運動中心採OT方式，引進民間專業資源經營，提供平價消費、高品質設施服務。
教育局表示，南市首創將各主要運動場館獨立，可各別開放使用，降低單項運動賽事舉辦時人潮壅塞的情形，設施包括游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、桌球場，特色項目設施有空氣槍射擊，而且結合北側綠地廣場，有空中步道系統，形成一座都會區立體空中花園，串連錯落的建築量體，塑造許多可供民眾戶外活動的小平台，滿足各種年齡層，創造各種活動的無限可能。
前南市教育局長、現任體育署副署長王水文幽默地表示，他支持永華國民運動中心，成為「五星級設施、普通消費」場館，因為他也是台南市民，未來可以好好運用。
包括副市長顏純左及立委葉宜津、陳亭妃、林俊憲等多位外傳「熱門」市長角逐選將及地方民代，到場共同見證；他們在動土儀式使用的金鏟，也成為選民預約「搶手禮」，過年關討吉利，祈求「產子」男丁興旺福份。
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