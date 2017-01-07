史前館增設科技互動設備 遊客更有臨場感

2017-01-07 15:40

［記者張存薇／台東報導］科技智慧暢遊台灣史前文化博物館，有趣互動，博物館也不再冷冰冰！

史前館更新自然史、史前史與南島民族3大主題設備，除了可下載「史前館行動導覽」APP，參觀時可隨時聽解說，入口處也新增觸控式史前館簡介說明，一進入自然史展廳，則有台灣島互動投影，利用光雕投影技術結合動畫影像，讓民眾了解台灣島是如何經過板塊擠壓而誕生。

此外，史前動物區域展出劍齒虎等8種史前動物模型，除了造型栩栩如生，民眾一接近，也可聽到這些動物的模擬叫聲，台灣動物展區則有「霧林」生態模擬動畫，讓民眾觀察黑夜到白天、白天到清晨等動植物變化。

在南島民族展區部分，有16族原住民族族人投影說明自己的文化，紋面互動區則利用3D掃描遊客臉部特徵，再把紋面標示於臉上，還可以把照片以電子郵件寄給自己收藏。

史前展廳則可讓遊客上鏡頭當史前人，變身成史前文化的一部分，十分有趣。

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