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梧棲浩天宮冬令關懷 送暖上千戶弱勢家庭

2017-01-07  14:01

〔記者張軒哲／台中報導〕年關將近，為讓弱勢民眾過好年，梧棲浩天宮結合海線企業團體與善心人士，今日上午舉辦冬令關懷活動，涵蓋梧棲區、沙鹿區、龍井區、清水槺榔里、大肚區的蔗廍里、瑞井里等53庄的中低收入戶家庭，關懷1466戶弱勢戶，光是現金紅包每戶1000元就發放140餘萬元，堪稱港區最大場的歲末關懷活動，場面溫馨。

今年浩天宮再度串連在地企業與善士，盛大舉辦有如遊園會的關懷活動，在地味丹、福壽、陸水班肉品及宏琥釀造等企業也捐贈物資。浩天宮興建主委王經綻表示，新加坡三德集團之前為協助廟宇興建，捐出一千六百萬元，今天集團總裁夫人高潘錦鳳也到會場，捐出30萬元現金，高潘錦鳳說，活動為發揚媽祖慈善精神，以後每年活動她都會參與。

關懷活動有海線社區大學及五福國樂團表演節目，中國推拿協會、台中菲宇髮廊也到場為鄉親免費推拿、義剪，民眾享受推拿，舒緩筋骨酸痛。大庄守望相助隊及梧棲後備憲兵協會也都派員協助物資發放，民眾邊吃平安餐邊看演出，直呼有吃又有拿，真是大豐收。

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  • 浩天宮冬令關懷活動，有如園遊會。（記者張軒哲攝）

    浩天宮冬令關懷活動，有如園遊會。（記者張軒哲攝）

  • 關懷活動發放民生物資。（記者張軒哲攝）

    關懷活動發放民生物資。（記者張軒哲攝）

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相關關鍵字： 冬令關懷 弱勢家庭 愛心 梧棲浩天宮
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標題：梧棲浩天宮冬令關懷 送暖上千戶弱勢家庭


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