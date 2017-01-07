| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

北市國小學童食用營養午餐後腹瀉 是否食物中毒待查

2017-01-07  13:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市4所學校400多名學生昨驚傳前天吃完營養午餐後，至週五早上陸續傳出腹瀉症狀。北市教育局今證實，除衛生局已前往查廠，並要求即刻停餐，另檢體送驗結果預計7至15天出爐，屆時可確認是否為食物中毒。

對此，市長柯文哲今出席活動後表示，照標準動作，先暫定供餐，儘速調查，最快的時間內查明原因，至於供應營養午餐的公司有去檢查過，該改進得馬上改進。

柯強調自己的態度就是「科學問題科學解決」，腹瀉就要查明原因，解決問題，在還沒有查明原因原因之前，就會先停止供餐，啟動應變機制。

廣告
  • 市長柯文哲今出席動物園活動後表示，照標準動作，先暫定供餐，儘速調查，最快的時間內查明原因，至於供應營養午餐的公司有去檢查過，該改進得馬上改進。（記者沈佩瑤攝）

    市長柯文哲今出席動物園活動後表示，照標準動作，先暫定供餐，儘速調查，最快的時間內查明原因，至於供應營養午餐的公司有去檢查過，該改進得馬上改進。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯文哲 營養午餐 腹瀉 食物中毒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：北市國小學童食用營養午餐後腹瀉 是否食物中毒待查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.