北市國小學童食用營養午餐後腹瀉 是否食物中毒待查
2017-01-07 13:53
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市4所學校400多名學生昨驚傳前天吃完營養午餐後，至週五早上陸續傳出腹瀉症狀。北市教育局今證實，除衛生局已前往查廠，並要求即刻停餐，另檢體送驗結果預計7至15天出爐，屆時可確認是否為食物中毒。
對此，市長柯文哲今出席活動後表示，照標準動作，先暫定供餐，儘速調查，最快的時間內查明原因，至於供應營養午餐的公司有去檢查過，該改進得馬上改進。
柯強調自己的態度就是「科學問題科學解決」，腹瀉就要查明原因，解決問題，在還沒有查明原因原因之前，就會先停止供餐，啟動應變機制。
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