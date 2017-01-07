北市12月資遣人數較上月多5成 批發零售業最多
2017-01-07 14:07
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市勞動局日前公布「勞動環境與就業市場」統計數據，發現北市去年12月通報資遣的公司與人數，比11月增198家及1479人，通報資遣人數增幅高達五成，以行業別分析，則以批發零售業資遣人數最多。
勞動局表示，12月資遣通報的事業單位家數為1922家、資遣人數4476人，比11月增198家，增幅達11.49%，資遣人數增加1479人，增幅高達49.35%；與104年同月相比較，資遣家數增155家、增幅8.77%，資遣人數增718人、增幅19.11%人，可謂一年比一年慘。
12月通報資遣事業單位以批發零售業616家、占32.05%最多，其次為資訊及通訊傳播業通報271家增幅14%，再者為專業、科學及技術服務業通報186家占10%、製造業136家占7%。
大量解僱勞工部分，通報家數為10家，受影響勞工人數為501人，相比11月同時有復興航空、國民黨大量解僱，減少2302人；解僱最多人的行業為批發零售、電子購物及郵購業為最大宗。
景氣不好，公司連連倒閉也連帶造成勞工失業。105年台北市申請公司解散、撤銷或廢止的就有6300多家，解散最多的是批發及零售業、製造業；台北市產業發展局解釋，批發及零售業包括一般生意買賣和小吃店，創立門檻低但卻競爭激烈，無論是新設立或是解散都是每一年最多的行業，104年、103年解散的公司分別為6815、6570家，去年沒特別多。
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