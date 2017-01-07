生命產業徵才 龍巖盃校園競賽祭出百萬年薪工作約

2017-01-07 14:15

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著超高齡化社會到來，龍巖因應人才儲備，提前物色優質學子，除舉辦「龍巖盃」活動讓學生先行瞭解市場，以史上最高額的校園活動獎金吸引上千名同學報名，也祭出百萬年薪MVP工作合約，而彰銀董事長張明道也親自出席、擔任評審嘉賓，與龍巖總經理劉偉龍互動密切。

李世聰表示，此次是為了龍巖登陸首點「溫州」儲備未來幹部，和總經理劉偉龍兩人親自坐鎮，同時也邀請跨兩岸三地的產官學專業人士擔任評審；包含台大全球品牌與行銷研究中心主任任立中教授，實踐大學官政能副校長、中國貿促會商業行業分會曾亞非會長、新加坡華人營銷聯盟袁偉成主席以及香港營銷公會林少銘主席，希望選出來的提案除符合企業、行銷外也能擁有國際觀。

「龍巖盃校園企業經營創意競賽」除冠軍隊伍將獲頒30萬元高額獎金，在這次競賽中表現優異的MVP更將拿到龍巖保障百萬年薪的門票，一畢業後可立即進入龍巖職場，實現自己的創意提案。