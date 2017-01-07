山友迷途「高雄市119」APP定位成功救援首例

2017-01-07 13:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市一名王姓女登山客昨日在茂林區尾寮山迷路，因無法自行下山遂撥打119求救，但卻無法說出確切位置，高市119勤務中心透過電話，引導王女使用智慧型手機安裝「高雄市119」APP，成功傳送報案簡訊完成GPS定位，讓警消搜救小組順利快速地找到她並引導下山，成為「高雄市119」APP定位成功救援的首例。

高市消防局指出，6日下午4點左右，接獲王姓登山客撥打119表示，雖知道自己人在尾寮山，卻因山區前不著村、後不著店而迷失方向，因此撥打119報案電話求救。

消防局獲報後，先派遣茂林消防分隊伊曼小隊長等4人先鋒小組，著輕裝出發前往救援，為確認報案者所在位置，119勤務中心先請王女利用通訊軟體，傳送周遭環境2張照片提供救援人員參考，並請她冷靜於原地等待救援，再引導她下載「高雄市119」APP，並傳送一則報案簡訊到119救災救護指揮中心。

經多方資訊傳遞後，119勤務中心立即定位出王女所在位置，提供先鋒小組快速抵達報案地點，成功引導王女下山。

高市消防局表示，「高雄市119」APP去年12月底上架，利用這個APP可以將GPS （全球定位系統）主動傳送到119受理台，讓119快速掌握報案者目前位置；如果智慧型手機沒有網路（例如山區），可選擇APP內的「簡訊報案」選項，將會以衛星定位傳送座標給高雄市119。