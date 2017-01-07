林智堅參訪摃丸工廠 業者首創磷酸鹽零添加

市長林智堅今參訪華品摃丸食品工廠，瞭解全國首創「無添加結著劑磷酸鹽摃丸」及製造業現況。（記者王駿杰攝）

2017-01-07 13:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕摃丸一向是新竹最夯的在地美食，美味無可取代，市長林智堅今參訪華品摃丸食品工廠，瞭解全國首創「無添加結著劑磷酸鹽摃丸」及製造業現況，並呼籲業者落實自主管理，以高標準管理機制提升食品品質、結合資源研發創新產品、強化在地食品安全及健康。

市府指出，「華品摃丸」獲選105年竹市十大伴手禮，創始於民國68年，現任第二代華品摃丸董事長林敏弘，秉持「品質優先，衛生第一」宗旨，爭取市府中小型企業 （SBIR）創新研發專案計劃，與食品工業發展研究所開發出無添加結著劑磷酸鹽的摃丸。

市府表示，磷酸鹽作為結著劑加在肉品加工食品，雖可保水、黏著、抗氧化、防腐、增加風味，有助碎肉鄉黏，但攝取過量含磷食物，將對身體健康造成影響。

衛生局指出，摃丸食品屬肉品加工業，須符合食品安全管制系統管理（簡稱HACCP），業者須落實自主品管，除聘任專門食品技師，還需針對進貨上游原料進行檢驗，訂定最低檢驗週期，並符合食品良好衛生規範準則（GHP）。

衛生局表示，每年會定期請專家現場輔導、不定期查廠並查核保存檢驗結果紀錄等、隨機抽驗市售產品，檢查標示完整性及食品添加物合法性，為食品安全把關。