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北市13企業開缺329人 資訊顧問、軟體經理最高80K

2017-01-07  13:31

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市就業服務處下週二至五（10日至13日）辦理徵才活動，職缺共329人，行業涵蓋餐飲、銷售、運輸、保全和科技業者，其中「自由系統股份有限公司」、「程式碼科技股份有限公司」，釋出薪資高達80K的資訊技術顧問和軟體專案經理職缺，中興大業巴士也徵薪資可達70K的駕駛員，十分吸引人。

此外，航合有限公司也徵求飛機外觀噴漆打磨員，薪資達40K，餐飲業如黑殿飯店徵內場組長，薪資達37K。

台北市就業服務處採現場徵才，服務處位置皆鄰近各大捷運站，包括：板南線西門站與龍山寺站、淡水信義線象山站，以及內湖區行政大樓。此次參與徵才公司，還包括華生水資源生技股份有限公司、南陽實業（股）公司台北分公司、歐艾斯公寓大廈管理維護（股）公司、勝悅國際有限公司、豆府股份有限公司、美樂食餐飲股份有限公司、雄衛公寓大廈管理維護有限公司、天蔥國際股份有限公司等共13家企業。

欲查詢各就業服務站詳細徵才時間、地點與企業職缺，請搜尋關鍵字「台北市就業服務處」進入官網「最新消息」查詢，或電洽就業服務專線（02）2308-5231。

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  • 台北市就業服務處下週二起一連4天辦理徵才活動。（資料照，記者張議晨攝）

    台北市就業服務處下週二起一連4天辦理徵才活動。（資料照，記者張議晨攝）

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標題：北市13企業開缺329人 資訊顧問、軟體經理最高80K


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