紙箱當床鋪、屋頂蓋帆布...體驗弱勢老人艱困環境
2017-01-07 13:02
弘道基金會還原弱勢長輩居家環境。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕紙箱當床鋪、破屋頂鋪著會漏水的帆布，這是什麼感覺？為了讓民眾看見弱勢長輩艱困的居住環境，弘道老人福利基金會今天在「不老夢想125號」搭設「實境體驗屋」，連續3個週末對外開放，現場還有「感『雞』不盡」公益市集，義賣所得將回饋助老服務。
弘道基金會打造長、寬、高各240公分的實境體驗屋，擺設8位弱勢長輩們曾用過的生活用品，包含紙箱床墊、衣櫥、帆布屋頂、衣服、拖鞋、電鍋、烘碗機、鐵鍋和瓶罐等，逼真模擬居住環境，並搭配照片與導覽介紹，向參觀民眾說明每項用品背後的故事，許多民眾參觀後都感到心疼。
其中，含紙箱床墊來自曾阿嬤，社工花了3年時間，在她家門口陪她聊天，終於有機會進到阿嬤家中，才發現她的床上鋪的不是床墊，而是資源回收取得的一片片紙箱。謝阿公的老衣櫥，是弘道在關懷時，發現他的衣物都用大塑膠袋包裹，進而察覺阿公的衣櫃老舊不堪，內部支架早已生鏽變形，再加上阿公年邁無力打掃家中環境，索性把衣服用塑膠袋裝起來，避免灰塵弄髒。
弘道基金會表示，從這些個案中，了解許多長輩日漸體弱、缺乏自理能力，導致雜物越積越多，影響生活品質，除了取得其同意，進行大掃除外，也送去新的家具。
為了邀請大眾響應助老服務，除了體驗屋外，弘道在「不老夢想125號」也舉辦公益市集，結合親子互動、手作工藝、文創商品、才藝表演等，市集義賣所得將回饋給「寒冬助老，刻不容緩」募款計畫，民眾在此不僅可以採買年貨，還能把體驗的感動，化作援助長輩的行動。
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