18年沒漲價 寧園安養院苦撐還辦圍爐

2017-01-07 12:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全台首座公辦民營的失智照護機構「寧園安養院」，18年多年來未隨物價調漲費用，一例一休上路，使得照護人力的薪資成本更加嚴峻；但院方除了持續努力募款，維持服務品質，今天更在農曆年前舉辦圍爐餐會，讓無法返家的長者能感受團圓的溫暖氛圍。

位在新竹縣湖口鄉的寧園安養院，由政府委託天主教會新竹教區經營管理，今年邁入第21年。院方表示，現有5個院區服務約220人，但4分之3是低收及中低收入戶，加上失智照護比一般安養照護所需要的人力及經費，高出2到3倍，因此長期得仰賴社會資源以維持營運。

寧園安養院表示，長照機構是24小時提供服務，依一例一休的新制概算，服務員無法適用變形工時的話，每位照護對象每月的人事成本大幅增加約1、2萬元；對此，寧園無法像公家機構獲得全額補助，也不能比照私人機構提高收費，面臨現今大環境物價上漲、照護人力薪資增加的壓力，照護負擔沉重。

院方指出，寧園自民國87年每人每月安養費，依障別不同由1萬5000元到1萬7000元，調高為1萬7600元到2萬2000元之後，迄今未曾再調漲；但該院主要照護由政府轉介的失智、臥床及慢性精神疾病患者，每年約有70名低收入戶住民的雜支費，需要尋求愛心資源協助，截至去年底仍有逾百萬元的照護費用缺口。

雖然經營艱困，但農曆新年將近，寧園有些住民因疾病及家庭因素，無法返家與家人團聚，院方仍設法連結社會資源，在今天共同辦理圍爐餐會，邀請附近的獨居長者，與住民一同享受圍爐團圓樂，在祈福儀式之後，安排許多熱心社團精彩表演，新竹縣社會處長田昭容、衛生局長殷東成、湖口鄉長林志華和竹北市公所機要秘書郭漢章等地方人士也共襄盛舉。