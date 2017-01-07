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槓上招聯會！台大校務會議通過連署反對考招新制

台灣大學校務會議今通過臨時動議，連署反對招聯會日前針對110學年考招變革達成的共識。（資料照，記者林曉雲攝）

2017-01-07  12:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學校務會議今通過臨時動議，連署反對招聯會日前針對110學年考招變革達成的共識，也就是維持目前學測、指考，申請入學延至5月底。現場超過半數校務委員投票通過此案。

大學招生委員會聯合會上月初針對110學年考招變革達成共識，採現況微調、維持目前學測、指考，申請入學延至5月底，還給高三學生完整學習時間。

該連署由台大電機系教授吳瑞北發起，短短2天內已獲得台大校內30多位教授支持。吳瑞北表示，將申請入學延至5月底，等於5月初報名、5月底放榜，不僅縮短申請入學時程，也縮減學生在放榜後到決定是否要參加指考的時間，學生痛苦指數不減反增，更加造成高三學習現場混亂。

吳瑞北也指出，招聯會在12月2日當天才要開常務委員會，但會議尚未做成決議招聯會就已向媒體放話，根本是違法擅權，企圖將此案「強渡關山」，要求台大身為常務委員應該要硬起來表達主張。

台大應力所教授王立昇也表示，台大雖然已非招聯會承辦人，但身為常委會一員不能眼睜睜看著招聯會罔顧學生權益，應作為台大校長和教務長在招聯會據理力爭的強力後盾。

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