槓上招聯會！台大校務會議通過連署反對考招新制
2017-01-07 12:56
台灣大學校務會議今通過臨時動議，連署反對招聯會日前針對110學年考招變革達成的共識。（資料照，記者林曉雲攝）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學校務會議今通過臨時動議，連署反對招聯會日前針對110學年考招變革達成的共識，也就是維持目前學測、指考，申請入學延至5月底。現場超過半數校務委員投票通過此案。
大學招生委員會聯合會上月初針對110學年考招變革達成共識，採現況微調、維持目前學測、指考，申請入學延至5月底，還給高三學生完整學習時間。
該連署由台大電機系教授吳瑞北發起，短短2天內已獲得台大校內30多位教授支持。吳瑞北表示，將申請入學延至5月底，等於5月初報名、5月底放榜，不僅縮短申請入學時程，也縮減學生在放榜後到決定是否要參加指考的時間，學生痛苦指數不減反增，更加造成高三學習現場混亂。
吳瑞北也指出，招聯會在12月2日當天才要開常務委員會，但會議尚未做成決議招聯會就已向媒體放話，根本是違法擅權，企圖將此案「強渡關山」，要求台大身為常務委員應該要硬起來表達主張。
台大應力所教授王立昇也表示，台大雖然已非招聯會承辦人，但身為常委會一員不能眼睜睜看著招聯會罔顧學生權益，應作為台大校長和教務長在招聯會據理力爭的強力後盾。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 香港也要建故宮 專家說台灣優勢是這個！
- 台灣的月薪嬌妻薪水應多少？ 立委幫妳算出來了！
- 台灣很多漂亮女生公主病？ 外國人這樣說...
- 攪拌樁深度減半、驗收試體掉包 高雄輕軌包商偷工減料
- 北市國小學童食用營養午餐後腹瀉 是否食物中毒待查
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱在他傷口灑鹽？又傳國民黨大老想走人...
- 色醫專挑30歲以下女病患 檢查陰道揉乳房
- （贈票）潤娥13日會台迷 撂「中文十級」約定不見不散
- 私下協商立院換地案挨批 柯反嗆
- 自由廣場》四千決議案轟炸臨時會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP revising association rules for its benefit: KMT
- 年改座談會下午登場 軍公教團體發起「路過」中興大學
- 家家想念亡母 返鄉療傷中籤王
- 檢察官重返馬公燒炭案現場 密室畫面曝光
- 獨家》張憲義：台曾計畫以IDF載小型原彈攻擊中國
- 黃之鋒抵台遇愛同會「接機」 黑衣人暴衝揮拳
- 廢氣直接排戶外 鑄造廠被告發
- 竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺
- 林明禎邂逅李敏鎬 大頭搞破壞
- 杜特蒂登俄艦
- 脫歐帶衰? 歐足最佳陣容 英超全摃龜
- 日職》中日新洋投 是七龍珠大粉絲
- 毒蟲愛變裝 飛車行搶女高中生被逮
- 休假日出勤 投清潔員上一補二
- 小英非常期待賴清德北上？傳親賴人士爆內幕...
- 桃園模擬會考 明中午起試選填志願
- NBA》巫術「加速傳球」！沃爾18助攻戲耍灰狼（影音）
- 綠電開發 彰縣開放受污農地
- NBA》林書豪持續缺陣 籃網不敵騎士吞5連敗
- 美勞德岱堡機場槍擊案 警方：多人喪生
- 「台灣守望」上線 盼促進國際了解台灣
- 每天恫嚇 不如拿出規則
- 心靈花草茶 暗夜幽香
- 鞏固邦誼！蔡英文啟程出訪 四友邦大使全來送機
- 〈看門道評味道〉買多吃少保鮮術
- 自由廣場》一例一休資方大補帖？
- 送別莉亞公主與黛比 梅姨致悼詞
- 學測盼高中 忠明考生吃包糕粽
- 自由廣場》《李筱峰專欄》軍歌也該換了！
- 郭建宏揮刀止血 名模開播1年多收攤
- 蔡依林 愛自己不設限
- 天海祐希挑選錶帶 限量特別款
- 台86線向東延伸案 內門盼重評估
- 恐怕沈船！東港漁船祥湧6號 太平洋遭撞船艙進水
- 張宗成展石藝創作 林義雄出席
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：槓上招聯會！台大校務會議通過連署反對考招新制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分