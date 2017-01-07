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華航帝雉號字體被控侵權 受委任廣告公司：已取得授權

2017-01-07  14:29

〔即時新聞／綜合報導〕華航日前兩架新機「帝雉」與「台灣藍鵲」，因機名噴漆採用新細明體，引發網友不滿，華航緊急撤下並舉辦票選。日前公布票選結果，由「楷體」勝出，並於上月下旬彩繪上機身。不料，卻傳出「字體侵權爭議」，文鼎科技昨發表聲明，表示華航未經授權使用，華航回應，字體由李奧貝納廣告公司提供，且經授權，隨後廣告公司也證實取得授權。

文鼎科技昨在官方臉書粉絲專頁「文鼎字型」，針對華航「帝雉號」字體票選發表聲明，表示字體事件發展，「不但反映出企業對於美學的不重視外，甚至缺乏對於設計專業的尊重」。這家公司也在內文中提到，票選勝出的「楷體」，其實是「文鼎自行設計開發的『文鼎毛楷』」，並指責「這是對字型廠商的極度不尊重」，並稱會作後續的了解，以及採取可能的法律途徑。

《蘋果日報》報導，對此，華航回應，案件委由廣告公司李奧貝納負責設計，目前廣告公司正處理中，並否認不尊重智慧財產與相關法令。隨後李奧貝納也證實，已取得文鼎授權，雙方也有簽訂合約，並解釋，文鼎因不了解廣告公司客戶與字體用途，產生誤解，目前已和文鼎進行說明。

文鼎字型聲明全文

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  • 華航首架A350台灣帝雉號彩繪機，「字體侵權爭議」。圖為去年10月28日上午正式對外亮相，自桃園機場起飛展示飛行。（資料照，記者劉信德攝）

    華航首架A350台灣帝雉號彩繪機，「字體侵權爭議」。圖為去年10月28日上午正式對外亮相，自桃園機場起飛展示飛行。（資料照，記者劉信德攝）

  • 文鼎科技昨在官方臉書粉絲專頁「文鼎字型」，針對華航「帝雉號」字體票選發表聲明，表示華航未經授權使用。（圖擷取自「文鼎字型」臉書粉絲專頁）

    文鼎科技昨在官方臉書粉絲專頁「文鼎字型」，針對華航「帝雉號」字體票選發表聲明，表示華航未經授權使用。（圖擷取自「文鼎字型」臉書粉絲專頁）

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