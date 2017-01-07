北市覺修宮送暖 1700多戶感受愛心

2017-01-07 12:37

〔記者聶瑋齡／台北報導〕年節將至，財團法人台北市覺修宮今舉辦寒冬送暖活動，發送慰助金1000元、米、油、餅乾給大同區1700多戶弱勢的民眾。

在覺修宮內，排隊人潮絡繹不絕，大同區列冊的關懷戶的何先生表示，此次的送暖活動有油、米，對日常生活有幫助；李小姐則表示感謝之意，說感覺蠻溫暖、蠻不錯。

覺修宮董事長陳忠源表示，已有115年歷史的覺修宮長期關懷大同區的弱勢，每年過年前寒冬送暖活動至今已舉辦30年，因為景氣不好，關懷人數逐年增加，從十幾年前的1000人到現在已有1700多人；捐款則來自各界，民眾對此活動的反應很好，有的民眾領了關懷金，賺了錢會回饋給宮裡，是一個良好的循環。

台北覺修宮除了寒冬送暖活動外，每年中秋會發送秋節慰問金給需要關懷的貧戶，每年固定捐贈康復巴士、救護車給大同區，另外幫助大同區25所中小學教育學雜費補助，每間學校10到20人，小學補助1000元、國中補助1500元、高中補助2000元。