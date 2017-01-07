大安區金婚「遊歐洲」柯P出席行銷世大運
台北市長柯文哲出席世大運世紀婚禮，為金婚長者獻上祝福。（記者方賓照攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市大安區今辦「世大運.世紀婚禮」，邀請4對結褵超過60年的夫妻慶金婚，其中有一對夫妻的先生已超過百歲，結合大安區「歐洲風」世大運親善大使團，請金婚夫妻喝英式下午茶；台北市長柯文哲出席婚禮也行銷世大運，說世大運要辦好，跟結婚要超過50年一樣都很不容易，希望世大運辦好能讓「台灣走出去、世界走進來」。
北市府規劃台北市12個行政區成立「親善大使團」，每區接待不同國家的世大運外賓，大安區負責歐洲地區，包括英、法、荷、比利時、丹麥等17個國家；因此大安區幫4對夫妻慶金婚，便結合歐洲風，請金婚夫妻喝歐風下午茶、觀賞佛朗明歌舞，宛若到歐洲「度蜜月」。
柯文哲說，大安區是北市政經地位最高、人文素質最佳的區，因此接待歐洲這樣現代文化的重鎮是「剛剛好」，順便行銷世大運，說這是「台灣百年才有的重大運動賽事」，就像金婚夫妻結褵超過50年一樣非常難能可貴，希望世大運辦的好能讓「台灣走出去、世界走進來」。
凌財來、凌林寶琴夫婦結褵60年，今年80歲的太太說他們在一起的過程真的不容易，年輕時老公是工程師，常常全台工程跑透透，她也被逼得一起四處奔波近30年，夫妻過去常常吵架，家裡4個孩子都出社會離家時讓她更是難熬；直到有次她與先生出差到中東，看著先生和其他工人在沙漠中冒著危險辛苦建設，那壯闊的畫面讓她突然釋懷、想到經營家庭的不易，婚姻才像倒吃甘蔗般，又度過漸入佳境的30年。對近來婚姻平權鬧得沸沸揚揚，她說希望所有有情人都能終成眷屬、都能幸福。
另一對金婚夫妻謝文周、謝楊彩雲結褵63年，太太分享夫妻長久相處之道無他，就是不要有「隔夜仇」，有什麼誤會或不愉快一定要當下溝通解決，時時想著一個家要團結，就能長久相處；她也說他們夫妻倆會分別看不同的書，讀完之後再交換讀對方的書，然後再一起討論分享看法，有時候順便也用這個方式練習日文，這讓他們夫妻相處一直都很有內容、增進品質且不會無聊。
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