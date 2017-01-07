企業白米送暖 台中南屯弱勢戶好過年

2017-01-07 12:13

〔記者張菁雅／台中報導〕舊曆年關將屆，陸續有善心企業結合民間力量，發放民生物資幫忙弱勢家庭，和大工業、紀氏源豐企業捐助白米、醬油、麵條等，今天透過台中市希望城市發展協會、市議員張耀中，送給南屯區的弱勢家庭，讓他們減少開銷、減少過年前的煩惱。

這項白米送暖活動捐助對象，以南屯區低收入戶或單親、失業等弱勢戶為主，主辦單位將各項物資裝成「福袋」，方便受助民眾提回家，同時增添過年喜氣，今天上午由張耀中及立委張廖萬堅一一分送給弱勢戶。

張耀中表示，景氣持續低迷不振，民眾總嘆日子難過，眼見舊曆年即將到來，藉由愛心企業的力量，幫忙有需要的人過一個好年，感謝和大工業董事長沈國榮捐助150份愛心物資，每份包括白米9公斤1包、醬油及麵條，紀氏源豐企業則提供每戶3公斤白米1包。

張廖萬堅也說，民間的社會扶助力量凝聚起來很大，往往可以跑在公部門社會救助的前面，他和張耀中會持續對西屯、南屯的弱勢民眾進行關懷扶助。

張耀中同時指出，幫忙的物資不多，但能讓家庭可以少一點開銷，多留一些家用，他的新年希望是希望景氣可以穩定，愛心活動不會間斷，但需協助的戶數降低，這是政府整體要努力的遠景目標。