| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市四平街驚傳槍響 男子遭連開5槍 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 生活

扶輪社批贈高麗菜 家扶孩子叫賣籌助學金

苗栗東北扶輪社與家扶孩子，於今天上午11點起到下午4點，在頭份市尚順購物中心廣場販售，1顆100元，歡迎民眾響應，助菜農也助家扶的孩子。（記者彭健禮攝）

2017-01-07  12:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高麗菜價崩盤，菜農叫苦連天；苗栗東北扶輪社以較盤價高的價格，向菜農批購6000台斤的高山高麗菜，轉贈苗栗家扶中心義賣，籌募獎助學金。苗栗東北扶輪社與家扶孩子，於今天上午11點起到下午4點，在頭份市尚順購物中心廣場販售，1顆100元，歡迎民眾響應，助菜農也助家扶的孩子。

「來買高麗菜喔！高山高麗菜，1顆100元！」苗栗家扶中心的孩子們，拿著大聲公，在頭份市尚順購物中心廣場叫賣，為籌募下個學期的獎助學金努力；不少民眾見狀，掏腰包響應，「愛心鑼鼓」聲此起彼落。

苗栗東北扶輪社社長黃國昌說，社員有感高麗菜價崩盤，菜農叫苦連天，希望能幫助農民度過難關，因此，社方以較盤商價格更高的價錢，向菜農批了6000斤的高山高麗菜，給予家扶中心的孩子們義賣，籌募中心開銷支出。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，中心正籌募下個學期的高中、大專獎助學金，預計頒發500多萬元，不過獎助學金募集情形，離目標尚有一段差距；中心希望藉著高麗菜義賣活動所得，挹注獎助學金之用。

苗栗東北扶輪社創社社長邱坤方說，這些高麗菜都是來自海拔1500公尺以上的高山高麗菜，甜脆又多汁，市場1個約80元，今天義賣1顆100元，雖然價格稍高，但卻能幫助菜農、幫助家扶的孩子向學，更有價值。

廣告
  • 苗栗東北扶輪社與家扶孩子，於今天上午11點起到下午4點，在頭份市尚順購物中心廣場販售，1顆100元，歡迎民眾響應，助菜農也助家扶的孩子。（記者彭健禮攝）

    苗栗東北扶輪社與家扶孩子，於今天上午11點起到下午4點，在頭份市尚順購物中心廣場販售，1顆100元，歡迎民眾響應，助菜農也助家扶的孩子。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家扶 扶輪社 義賣 高麗菜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：扶輪社批贈高麗菜 家扶孩子叫賣籌助學金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.