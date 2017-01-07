扶輪社批贈高麗菜 家扶孩子叫賣籌助學金

苗栗東北扶輪社與家扶孩子，於今天上午11點起到下午4點，在頭份市尚順購物中心廣場販售，1顆100元，歡迎民眾響應，助菜農也助家扶的孩子。（記者彭健禮攝）

2017-01-07 12:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高麗菜價崩盤，菜農叫苦連天；苗栗東北扶輪社以較盤價高的價格，向菜農批購6000台斤的高山高麗菜，轉贈苗栗家扶中心義賣，籌募獎助學金。苗栗東北扶輪社與家扶孩子，於今天上午11點起到下午4點，在頭份市尚順購物中心廣場販售，1顆100元，歡迎民眾響應，助菜農也助家扶的孩子。

「來買高麗菜喔！高山高麗菜，1顆100元！」苗栗家扶中心的孩子們，拿著大聲公，在頭份市尚順購物中心廣場叫賣，為籌募下個學期的獎助學金努力；不少民眾見狀，掏腰包響應，「愛心鑼鼓」聲此起彼落。

苗栗東北扶輪社社長黃國昌說，社員有感高麗菜價崩盤，菜農叫苦連天，希望能幫助農民度過難關，因此，社方以較盤商價格更高的價錢，向菜農批了6000斤的高山高麗菜，給予家扶中心的孩子們義賣，籌募中心開銷支出。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，中心正籌募下個學期的高中、大專獎助學金，預計頒發500多萬元，不過獎助學金募集情形，離目標尚有一段差距；中心希望藉著高麗菜義賣活動所得，挹注獎助學金之用。

苗栗東北扶輪社創社社長邱坤方說，這些高麗菜都是來自海拔1500公尺以上的高山高麗菜，甜脆又多汁，市場1個約80元，今天義賣1顆100元，雖然價格稍高，但卻能幫助菜農、幫助家扶的孩子向學，更有價值。