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台東新苗後山盃羽球賽開打 500好手捉對廝殺

2017-01-07  12:06

［記者張存薇／台東報導］台東縣新苗後山盃全國羽球錦標賽今天開打，500多位羽球好手齊聚縣立體育館，捉對廝殺、戰況激烈。

台東縣新苗羽球發展協會理事長李致中表示，新苗後山盃是台東一大盛事，雖然和第一次全國排名賽撞期，還是吸引不少好手參加，包括高雄仁務高中、花蓮宜昌國中及屏東枋寮高中等羽球重點發展學校，都派選手參加。

他說，羽球不受身高、天候限制，運動量大，這幾年台東越來越多民眾、學生參與練習，不過羽球場館不敷使用，希望相關單位協助，讓更多民眾都能快樂接觸羽球運動。

新苗後山盃全國羽球錦標賽今、明兩天在縣立體育館舉行，比賽場次高達549場，歡迎愛好運動的民眾到場觀戰。

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  • 新苗後山盃羽球錦標賽今、明兩天在台東縣立體育館開打。（記者張存薇攝）

    新苗後山盃羽球錦標賽今、明兩天在台東縣立體育館開打。（記者張存薇攝）

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標題：台東新苗後山盃羽球賽開打 500好手捉對廝殺


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