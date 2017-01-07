李長榮基金會頒獎學金 李謀遠：年輕人是唯一的希望

2017-01-07 12:03

〔記者林曉雲／台北報導〕經歷高雄氣爆的重創，李長榮化工董事長、財團法人李長榮福聚教育基金會董事長李謀遠今天出席基金會獎學金頒獎典禮時表示，政府拚創業創業的方向正確，年輕人是唯一的希望，他自己從年輕人身上學到很多，資深長者可以做的是經驗傳遞，要盡力維護和鼓勵年輕人要正直，做為創業家要有好奇心，不要怕失敗，台灣經濟奇蹟也是如此打造出來，台灣社會現在比較有錢，就會比較安逸，「錢多人心膽（膽小）」，但永遠不應該失去創業家的精神。

財團法人李長榮福聚教育基金會，今天舉辦第六屆傑出教授與優秀學生獎學金頒獎典禮，吸引近千位學生參與，以往基金會聚焦在化工專業人才培育，今年改以「小小億萬富翁」為主軸擴展至商管領域，為化工產業培育綜合性全能人才，共有56位優秀學生獲獎；另也設立傑出教授獎，台大化學系教授邱勝賢、清大化工系教授胡育誠、交大應化系教授陳俊太及中原大學化工系副教授劉偉仁，各獲得15萬元獎金。

李謀遠表示，政府拚創新創業的政策方向是正確的，但現在國立大學被法令綁住，總是擔憂圖利他人，政府應該要鬆綁法令、解決問題，例如美國大學的教授是先申請專利再發表論文，但台灣的學者卻不能如此，他想在退休後找一群人想辦法設立一筆資金，這是政府本來要做的事，讓教授在發表期刊之前就可以先申請專利。

李謀遠表示，對於今年景氣，他是抱持審慎樂觀的態度，最近通過的一例一休對李長榮集團影響不大，對中小企業的衝擊較大，因為李長榮集團本來就是採取一例一休。

談到創新，李謀遠以現在普遍使用的紙杯為例，目前的紙杯不能回收，又貴又不環保，但李長榮集團花3年時間與美國俄亥俄州立大學合作開發新的發泡材料已經成功，他認為產品創新可以在台灣。他也提及今年5月會向麻省理工學院（MIT）提案，設立MIT台灣博士後獎學金，剛開始一年贊助二個名額，主要是因為MIT對台灣土博士不熟。

李謀遠感嘆，創業是很困難的，企業內部的創業亦同，李長榮集團創立處理回收污水的新事業部三年，現在高雄廠已經可以回收污水，是很有競爭力的技術，我國中小企業很難處理污水問題，政府要有方法讓他們「自首」。