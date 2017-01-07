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台東外海出現水龍捲？台東氣象站這麼說.....

徐姓民眾今天上午經南迴公路，看到遠方外海從天空到海面有水柱，不少友人誤以為是水龍捲。（記者王秀亭翻攝）

2017-01-07  11:48

［記者王秀亭／台東報導］台東市徐姓民眾今天上午開車經南迴公路，發現遠方外海的天空到海面有2、3個「長柱」，PO上臉書後，多位友人直說是水龍捲，台東氣象站主任林榮仁說，今天台東天候穩定，水柱是外海局部下大雨，在冬天看到是運氣。

徐姓民眾說，今天上午9時許走南迴公路，從金崙到大武一路上都可見到外海有多條水柱，且都固定在同一地點，沒有移動，好奇心驅使下便停車拍照，研究了半天還是不知所以然，便PO網問人，由於南迴沿線偶有民眾說看到水龍捲，多數人便認為可能是水龍捲。

林榮仁指出，水龍捲是在天氣不穩定、熱對流旺盛，及足夠的水氣提供動能等條件下才會生成，且水龍捲會移動，並非固定在同一地點，若在台東外海生成，多半觸碰陸地後便會消散。

不過，今天台東是副熱帶高壓天氣型態，高溫加上吹東南風，海面水氣凝結，局部對流速度加快，而形成部分地區下雨，此一情形發生在海面上，從遠方看去便會覺得外海有一條條的水柱。

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