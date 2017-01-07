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首個一例一休假日 南投工業區鬧空城

2017-01-07  11:34

〔記者謝介裕／南投報導〕破天荒！今日是「一例一休」新制實施以來，第1個星期假日，南投縣規模最大的南崗工業區，初估約有8成廠家休息，與以往呈現天壤之別。工業區業者說，目前業者多半持觀望態度，能不加班儘量不加班，以免誤觸法規或因員工投訴，反而惹來勞動相關單位「關愛的眼神」，豈不得不償失？

南崗工業區目前維持正常營運的廠家數量，約500家左右，往年愈接近農曆春節，工業區處處可見廠房燈火通明，日夜輪班、加班趕貨情形，隨著「一例一休」新制到來，則已不復見。

據工業區業者概估，今週六假日加班的工廠可能在100家以下，換言之，約8成廠家休息，使得假日的南崗工業區，也罕見地呈現空城狀態。

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  • 今是「一例一休」上路以來，第一個星期假日，南投縣南崗工業區許多廠家都休息，廠區空空蕩蕩，一副空城景象。（記者謝介裕攝）

    今是「一例一休」上路以來，第一個星期假日，南投縣南崗工業區許多廠家都休息，廠區空空蕩蕩，一副空城景象。（記者謝介裕攝）

  • 今是「一例一休」上路以來，第一個星期假日，南投縣南崗工業區許多廠家都休息，廠區空空蕩蕩，一副空城景象。（記者謝介裕攝）

    今是「一例一休」上路以來，第一個星期假日，南投縣南崗工業區許多廠家都休息，廠區空空蕩蕩，一副空城景象。（記者謝介裕攝）

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