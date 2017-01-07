浪漫出奇招！巨無霸鐵牛當花轎 迎娶車隊超吸睛
務農的28歲青年郭名晉，開著巨無霸耕耘機把新娘子蔡閔婷娶回家，讓新娘子十分驚喜。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕丈母娘看女婿，愈看愈滿意！在彰化縣務農的28歲青年郭名晉，一年多前為蔡姓農民代耕，蔡妻看到郭男老實帥氣，乾脆把女兒蔡閔婷介紹給他，兩人立即陷入熱戀，並論及婚嫁，郭男今天動員6輛總值3000萬元的巨無霸耕耘機，組成迎親車隊，自己並親自駕駛其中1輛耕耘機，一路上浩浩蕩蕩，轟隆隆的聲響有如坦克行軍，路人猛拍照，新娘子看到如此特殊的迎親車隊，嬌羞的說「一輩子難忘！」
在大村鄉平和村務農20多年的郭肇國，育有3個兒子，其中二兒子郭名晉8年前返家幫忙耕作，專門為其他農民代耕。1年多前郭名晉到花壇鄉永春村為蔡姓農民耕作，開著耕耘機在田裡工作時，正巧被蔡農的妻子看到，觀察後認為郭男老實、肯吃苦，便把27歲的蔡閔婷介紹給他，雙方立即陷入熱戀，並互許終身，婚期則訂在今天。
以前農家娶親是「嫁妝一牛車」，現在耕耘已不再用牛犁田，郭名晉捨其形、取其意，策畫了一場仿古禮進行的迎親方式，除了自己平日駕駛的5公噸重巨無霸耕耘機，事前還由裕農農機廠公司總經理謝松益協助，找來5輛重達5至10公噸的巨無霸耕耘機，作為迎娶車隊，這6輛耕耘機市價總值高達3000萬元。
今天6輛巨無霸耕耘機從大村鄉出發，要前往4公里遠的花壇鄉迎娶，郭名晉並親自駕駛自己的5公噸重耕耘機，一路上車隊以時速20公里緩緩前進，從大村鄉聖瑤西路駛入山腳路，轟隆隆的聲響有如坦克行軍，沿途吸引居民、用路人觀看、拍照，20多分鐘後抵達花壇鄉彰員路的新娘住處迎娶時，氣氛達到沸騰。
新郎倌郭名晉說，他們家務農，因此希望以耕耘機娶親的方式，讓新娘子及其家人知道，他一定會腳踏實地、全心守護自己的妻子；新娘子蔡閔婷則驚喜的說，「實在太特別了，一輩子難忘！」
吉時一到，郭名晉牽著蔡閔婷的手攀上耕耘機，開著耕耘機把嬌妻載回家，圓滿完成這場讓大家都難忘的婚禮。
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