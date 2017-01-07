10元高麗菜自採人潮爆量 險釀口角

許多民眾攜家帶眷前來體驗農家樂。（記者曾迺強攝）

2017-01-07 11:24

〔記者曾迺強／溪口報導〕高麗菜價暴跌，雇工採收不符成本，嘉義縣溪口鄉有農民開放民眾自採，上百名民眾清早5點湧入開元殿旁田地排隊，9點後才抵達的民眾得知農田主人把原先摘採上限由10顆改為2顆，紛紛抱怨「裝肖為」，甚至差點與協助的工作人員發生口角，74歲農主葉金憲解釋，為讓人人有菜可採，才更改數量，盼大家體諒。

葉金憲說，自家3分地的9000多顆高麗菜已可摘採，但僱用每名工人工資約1200元，況且現在也找不到工人，索性由孫女在2天前於在地臉書社團宣傳，吸引上千人按讚分享，原訂9點開放摘採，但一早就有民眾排隊，提前在8點半開放，「不曉得人會這麼多人來」，眼見數量越來越少，在9點半臨時改為限採2顆。

住在鄰近的民雄鄉民許延呈提著一袋高麗菜說，很開心可以體驗摘採樂趣，10顆高麗菜要拿回分送親友；晚到的民眾被告知只能摘2顆後，紛紛批評「怎麼可以臨時改」、「油錢都不夠」，但也有人緩頰，「謝謝你們開放這機會，辛苦妳們了」。

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溪口鄉菜農開放民眾自採高麗菜，許多民眾攜家帶眷前來體驗農家樂。。（記者曾迺強攝）

溪口鄉菜農開放民眾自採高麗菜，上百名民眾清早5點湧入開元殿旁田地排隊。（記者曾迺強攝）