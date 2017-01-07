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Costco新莊店今開幕 沒發早餐人潮仍塞爆

2017-01-07  10:57

〔記者葉冠妤／新北報導〕美式量販店Costco好市多新莊店今上午開幕，儘管取消免費發放早餐的優惠活動，6點多仍有民眾前來排隊，約早上8點開始湧現人潮，儘管好市多事前做足準備，規劃4條接駁公車，讓民眾搭乘板橋、樹林、輔大，賣場停車場依舊在8點多停滿封閉，綿延近500公尺的排隊人潮也一度造成交通堵塞。

因好市多新莊店鄰近車流量極大的中正路，再加上賣場前的建國一路是雙向單線道道路，更有299公車往來，好市多與新北市交通局為紓解交通，事前租借輔仁大學作為備用停車場、取消開幕送早餐的慣例，更規劃4條接駁公車，呼籲民眾利用大眾運輸工具，各大路口也派員警指揮交通。

今天早上6點多，就有民眾開始排隊進場，早上8點開始湧現大批人潮，長長排隊人龍一度造成交通混亂，平均得排隊2到3小時才有辦法進場。林小姐表示，因怕塞車，今特地搭接駁車來賣場，不過，採買完卻發現提著一堆重物搭車很不方便，也有民眾認為，新莊店開幕的交通狀況已經比其他店好得多。

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  • 好市多新莊店今開幕，因前面的建國一路為單線雙向道，交通順暢度仍受影響。（記者葉冠妤攝）

    好市多新莊店今開幕，因前面的建國一路為單線雙向道，交通順暢度仍受影響。（記者葉冠妤攝）

  • 好市多新莊店今開幕，雖取消免費發送早餐的活動，仍排滿長長人龍。（記者葉冠妤攝）

    好市多新莊店今開幕，雖取消免費發送早餐的活動，仍排滿長長人龍。（記者葉冠妤攝）

  • 好市多新莊店今開幕，規劃接駁車供民眾搭乘。（記者葉冠妤攝）

    好市多新莊店今開幕，規劃接駁車供民眾搭乘。（記者葉冠妤攝）

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