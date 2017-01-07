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高雄過好年 明天年貨大街發送小紅包

2017-01-07  10:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊透過臉書表示，農曆過年即將到來，每年都要發送的市府小紅包和春聯也終於出爐，第一站選在週日（8日）下午4點半，在高雄三鳳中街首發。

陳菊與市府團隊，每年農曆年前，都會走訪大街小巷向市民朋友拜年，今年比照過往，第一站選在週日下午4點半，在高雄最有名的年貨大街三鳳中街首發小紅包，把祝福帶給市民朋友。

首發紅包同時也是為「2017高雄過好年」活動作宣傳，邀大家當天一起辦年貨、上傳抽大獎，一同感受農曆年節的熱鬧氣氛！高雄過好年相關訊息

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  • 高雄市府小紅包和春聯終於出爐。（圖取自陳菊臉書）

    高雄市府小紅包和春聯終於出爐。（圖取自陳菊臉書）

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標題：高雄過好年 明天年貨大街發送小紅包


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