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尋獲包包找不到失主 波麗士與志工媽媽這麼做...

2017-01-07  11:10

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾撿到一只內僅有智慧型手機等物品，卻無失主相關資訊的包包，送警所招領，員警一度一籌莫展，忽然想到該手機具就算沒解鎖，也能撥給通訊錄裡聯絡人的專屬祕書功能，但先後試了「爸爸」、「媽媽」、「親愛的」等稱呼都沒成，一旁志工阿姨見了隨口說出，「『打給老媽』啦！」終於成功撥出，順利聯絡上失主媽媽通知失主領回。

台中市第一分局公益派出所員警易伯恩上週六接獲民眾報案，指其在西區華美街附近拾獲一只包包，請求警方處理，易員初步檢視包包內只有手機、鑰匙、遙控器，卻沒有任何可以辨別所有人的資訊。

易員正一籌莫展時，忽然想到該智慧型手機有專屬祕書功能，就算沒解鎖也能撥給通訊錄裡的聯絡人，但先後試了「爸爸」、「媽媽」、「親愛的」、「哥哥」、「弟弟」、「姐姐」、「妹妹」，幾乎把家庭成員的稱謂都試遍了，卻都沒辦法撥出，最後一旁的志工阿姨隨口說出，「『打給老媽』啦！」終於撥出，順利聯絡上失主的媽媽，再通知兒子前往領回。

遺失包包的26歲劉姓男子向警方表示，當天中午從日本搭機回國，傍晚入境後轉搭計程車到華美街附近訪友，由於東西太多，右手拖行李箱、左手拿伴手禮，裝有鑰匙和手機的包包只能夾在腋下，到了友人家裡才知道東西掉了，對於員警的機智非常感謝。

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  • 民眾拾獲一只包包內只有手機、鑰匙、遙控器，卻沒有任何可以辨識所有人的資訊。（記者許國楨翻攝）

    民眾拾獲一只包包內只有手機、鑰匙、遙控器，卻沒有任何可以辨識所有人的資訊。（記者許國楨翻攝）

  • 易員先後試了「爸爸」、「媽媽」、「親愛的」等稱呼未果。（記者許國楨翻攝）

    易員先後試了「爸爸」、「媽媽」、「親愛的」等稱呼未果。（記者許國楨翻攝）

  • 最後嘗試「打給老媽」終於撥出聯絡上失主的媽媽。（記者許國楨翻攝）

    最後嘗試「打給老媽」終於撥出聯絡上失主的媽媽。（記者許國楨翻攝）

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