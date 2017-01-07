台南社大走過16年 明辦首屆畢業典禮

2017-01-07 10:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社區大學於新學期將遷校，分別於後甲國中及大成國中設立新校區，特別於明天下午在台南市立文化中心假日廣場舉辦教與學博覽會，展示台南社大近兩百門課程多元豐沛的學習成果，同時配合教與學博覽會的舉辦，也為社大首屆畢業生舉行畢業典禮，分享他們在社大16年持續學習所帶來的生命開展故事。

台南社大表示，辦學16年來首屆可以取得畢業資格的7位畢業生，堅持一路孜孜不倦，必須取得128個學分、300小時以上的志工服務，參與兩個以上的公共社團，才能取得畢業證，有人在社大學習歷程中走出家庭變故的低谷、有人在社大找到人生志趣，有人則成為社會服務尖兵，透過學習改變自己的未來，甚至目前有外縣市新學員搭火車來上課。

台南社大表示，由於原先於北區延平國中的辦學大樓，已達使用年限將拆除，另也為了提供市民更便利學習，新校區分別在後甲國中及大成國中，學習據點更貼近社區。

新校區課程7大主題領域，邀請140位老師，開設220門課程，涵蓋「台南公園百歲再生」、「歷史街區與審議民主」、「流域學習與國家綠道」、「再生能源與自主發電」、「生物多樣性與保育」、「親子共學與探索」、「手作與心靈對話」貼近現今社會需求的課程群。

博覽會當天規劃超過30個學習攤位，由教師及資深學員為民眾規畫闖關體驗活動；例如結合現今當紅直播科技，公民播報員班級設計可以讓民眾現場錄製獨特的新年賀喜手機鈴聲，小花園班教綠屋頂種植花材，還有春仔花、舊衣改造、手編織等體驗樂趣。

精彩表演包括巴西戰舞、太極、肚皮舞等表演，其中在社大講授《流行音樂詞曲創作--寫下一首歌》的金曲歌王謝銘佑老師，也會展演教學成果。