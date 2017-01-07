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好市多新莊店要排隊近4小時 網友：根本在罰站

好市多新莊店今開幕，雖取消免費發送早餐的活動，仍排滿長長人龍。（記者葉冠妤攝）

2017-01-07  11:07

〔即時新聞／綜合報導〕好市多（Costco）新莊店今天開幕，民眾蜂擁而入，開幕不到10分鐘，賣場650個汽車停車格已停滿，早上8點半人潮就已經擠爆賣場，現場民眾排隊進去賣場就得要花3個小時。

據報導，好市多新莊店今早開幕，為避免人潮爆量，好市多取消了以往開幕慣例的免費早餐發送，但仍有大批民眾前來搶購優惠商品，開幕時間才過10分，超過650個汽車格及220個機車格已經被停滿，排隊人潮現已經超過3000人，工作人員已經舉牌告知排隊所需時間近4小時，有在現場排隊民眾表示：「已經繞到頭昏了」。

為了影響周圍交通，好市多新莊店週末下午2點到4點，好市多停車場也會實施「禁車」令，盼能紓解交通；附近居民也趁機大賺一筆停車費，開放住家一樓供無車位可停的民眾借放收費。

看到人潮爆炸的影片，網友紛紛表示：「3小時我都可以到南崁買完再到家了」、「根本在罰站」、「不需要急於一時吧，開幕優惠到2月」、「感謝影片提供，差點就衝了」。

相關影片請見：

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  • Costco好市多新莊店為避免製造交通混亂，首度規劃週末下午時段封閉停車場，禁止車輛進入。（記者葉冠妤攝）

    Costco好市多新莊店為避免製造交通混亂，首度規劃週末下午時段封閉停車場，禁止車輛進入。（記者葉冠妤攝）

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