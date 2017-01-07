空氣品質糟透了！ 中部以南18測站「不良紅」

2017-01-07 09:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕週休假期許多民眾正要準備出遊，不過中部以南空污威脅仍嚴重，目前共計有14測站空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不良的「警戒橘」，18測站更是亮起對全民健康皆有危害的「不良紅」燈號，民眾出遊須做好適當防護。

根據環保署空氣品質監測網資料，警戒橘的測站共有台中豐原、西屯、大里，南投埔里、竹山，彰化測站，雲林麥寮、台西，嘉義大林、新港，台南新營、善化，高雄美濃、外島金門測站等，指標污染物為PM2.5。

不良紅測站則包括，台中忠明，南投測站，雲林斗六，嘉義市測站，台南、白河、安南，高雄橋頭、鳳山大寮、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港等，指標污染物亦為PM2.5。