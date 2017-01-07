| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

空氣品質糟透了！ 中部以南18測站「不良紅」

2017-01-07  09:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕週休假期許多民眾正要準備出遊，不過中部以南空污威脅仍嚴重，目前共計有14測站空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不良的「警戒橘」，18測站更是亮起對全民健康皆有危害的「不良紅」燈號，民眾出遊須做好適當防護。

根據環保署空氣品質監測網資料，警戒橘的測站共有台中豐原、西屯、大里，南投埔里、竹山，彰化測站，雲林麥寮、台西，嘉義大林、新港，台南新營、善化，高雄美濃、外島金門測站等，指標污染物為PM2.5。

不良紅測站則包括，台中忠明，南投測站，雲林斗六，嘉義市測站，台南、白河、安南，高雄橋頭、鳳山大寮、楠梓、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港等，指標污染物亦為PM2.5。

廣告
  • 週休出遊小心空污，西部18測站「不良紅」。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    週休出遊小心空污，西部18測站「不良紅」。（擷取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 空品 空氣品質 空氣汙染 空汙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：空氣品質糟透了！ 中部以南18測站「不良紅」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.