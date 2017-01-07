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把握今天好天氣 吳德榮：明起天氣變臉

未來一週北台灣氣溫「上沖下洗」，與本週溫暖舒適的天氣型態有明顯的差別，民眾需留意氣溫變化，小心別著涼。（圖擷自中央氣象局）

2017-01-07  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕自2017年開始以來，全台天氣都維持溫暖舒適的穩定天氣，但這種穩定的天氣型態即將有變化，氣象專家吳德榮表示，週日下午起冷空氣分多股南下，北台灣天氣將頻繁變化。

氣象專家吳德榮在網站「洩露天機教室」表示，今（7）日全台灣白天溫暖舒適、早晚稍涼，高溫仍有機會到28度左右，不過週日開始冷空氣南下，明天下午起北台灣氣溫下降，局部地區有短暫降雨的機會，預計週一晚至週二晨台北市將降至15度左右，未達冷氣團，僅符合「東北季風」的標準，其餘地區影響不大，仍維持多雲到晴的天氣。

下週二略微回暖，下週三東北季風補充，迎風面地區水氣增多，降雨機率提高；週四天氣再度緩和，氣溫回升，下週五又有另一波鋒面開始南下，如與南方熱帶擾動的水氣配合，全台降雨範圍將擴大，不過不確定性仍大，需要持續觀察。

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