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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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一例一休導致門診縮減？ 醫師說主要原因是...

2017-01-07  09:48

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路，不少行業都喊漲，部分醫療院所也因此喊出要調漲掛號費或是縮減假日門診量。對此，嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會理事長、醫師趙麟宇今投書媒體，他認為一例一休並不是造成醫院縮減門診的主因，健保的總額制度，才是限制醫療服務的真正原因。

趙麟宇投書《蘋果日報》表示，衛福部推動分級醫療制度，就是要限制醫學中心門診人次，增加掛號費，他認為，要維持大醫院的服務量能，並不是光靠增加人力就能解決，因為在健保的總額制度下，醫療服務的增長受到了限制。

趙麟宇說，各醫院若要增加服務，無法從健保拿到足夠的給付，只會造成更高的虧損。因此大家應該理解，即使沒有一例一休新制，各醫院也會縮減健保服務。他認為，一例一休並非醫院縮減門診的主因，反而讓長期血汗的醫療從業人員，獲得比較合理的勞動條件，健保總額有其極限，才是讓醫院無法提供更好及更多服務的原因。

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  • 一例一休執行後，許多醫療院所都宣布要縮減假日門診，台大雲林分院本來就沒有週六、日門診，一年加班費將增加800萬元。（資料照，記者詹士弘攝）

    一例一休執行後，許多醫療院所都宣布要縮減假日門診，台大雲林分院本來就沒有週六、日門診，一年加班費將增加800萬元。（資料照，記者詹士弘攝）

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