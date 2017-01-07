全球每天6400萬人看A片 這個系列最受歡迎
2017-01-07 10:05
美國A片網站公布搜尋與觀看數據，其中以女女片最受歡迎。（圖取自每日星報）
〔即時新聞／綜合報導〕看A片顯示出每個人在性上面的僻好，美國A片網站公布搜尋與觀看數據，其中以女女片最受歡迎。
美國最大色情網站「Pornhub」公布2016年，大眾觀看A片相關數據。首先，全球每天有6400萬人觀賞A片，最愛看A片的國家則分別是美國、英國、加拿大、印度和日本。最受歡迎A片類型前5名是女女片、繼母系列、熟女人妻系列、少男少女系列、繼兄妹/ 姊弟系列。
至於觀看熱門時段，不意外的是晚上10點過後直到深夜。觀看的年齡部分，「18～24」歲約占31％、「25～34」歲占29％、「35～44」歲占17％、「45～54」歲占11％、「55～64」歲約7％、「65」歲以上最少，約4％。觀看工具以智慧型手機為大宗，其次是電腦，最後才是平板。
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