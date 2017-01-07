想把鏡頭擦一擦... 埔里虎頭山風景「灰灰的」！

今天清晨的埔里鎮灰濛濛的。（張勝正提供）

2017-01-07 08:42

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕這幾天中部的空氣品質不良，信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正，清晨在虎頭山拍到的埔里山景灰濛濛的，與他前兩個月拍的晨景相比，便知PM2.5的污染。他說，好空氣才有好山好水。

張勝正今天到埔里鎮虎頭山上，同樣只用手機拍照，同樣也像前兩個月拍到山嵐雲海，一樣有夢幻的景致，但是今天拍到的卻像鏡面被蒙上一層灰塵，拍出來的畫面灰灰的、髒髒的，他笑說：「很想用布把鏡頭擦一擦，看能不能乾淨一點！」

張勝正表示，空氣品質優不優，埔里虎頭山先知道，果然一查PM2.5數值，清晨7點埔里站的PM2.5數值為5，為中等級的污染，雖比南投、竹山好一點，可是在虎頭山上仍覺得鼻子不舒服，吸不到清新的空氣。此時深刻體會到，要有好空氣才有好山好水。

埔里鎮虎頭山上今晨雖有雲海，但是卻好像鏡頭蒙上一層灰塵。（張勝正提供）

天空的雲彩漂亮，但是地面的景致灰濛濛的。（張勝正提供）

這是上月10日清晨在虎頭山所拍的，有潔淨空氣純白雲霧。（張勝正提供）