台灣的超級美景！太平山冬季雲海風情萬種

太平山冬季雲海風情萬種。（圖由太平山莊提供）

2017-01-07 07:57

［記者江志雄／宜蘭報導］海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，冬季雲海風情萬種，被許多網友譽為台灣的超級美景。

太平山一年四季展現不同風貌，冬季不能錯過日出、雲海、山嵐、晚霞、翠峰湖湖景，入冬後，日出時間落在清晨6點35分到6點45分之間，今天清晨有些地區烏雲蔽日，太平山仍可見到日出，山區午後則可看到雲霧縹緲，山巒間常有壯觀雲海。

太平山莊經理黃信偉說，今年元旦太平山湧入6800名遊客，創下最近10多年來單日新高紀錄，不少人專程上山觀日出、賞雲海，或行走自然步道體驗大自然芬多精，園區太平山莊及翠峰山屋僅能容納200人，如果沒有訂到房位，不妨改採一日遊。

太平山27日除夕休園，26日園區大掃除，下午4點提前打烊，大年初一上午8點開園，大年初二起恢復正常開園時間，假日凌晨4點，平常日清晨6點。

相關影音（翠峰山屋黃清漢提供）

太平山今天的日出美景。（圖由太平山莊提供）

太平山的雲彩。（圖由太平山莊提供）

太平山的山嵐。（圖由翠峰山屋黃清漢提供）