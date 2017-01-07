| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

台灣的超級美景！太平山冬季雲海風情萬種

太平山冬季雲海風情萬種。（圖由太平山莊提供）

2017-01-07  07:57

［記者江志雄／宜蘭報導］海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，冬季雲海風情萬種，被許多網友譽為台灣的超級美景。

太平山一年四季展現不同風貌，冬季不能錯過日出、雲海、山嵐、晚霞、翠峰湖湖景，入冬後，日出時間落在清晨6點35分到6點45分之間，今天清晨有些地區烏雲蔽日，太平山仍可見到日出，山區午後則可看到雲霧縹緲，山巒間常有壯觀雲海。

太平山莊經理黃信偉說，今年元旦太平山湧入6800名遊客，創下最近10多年來單日新高紀錄，不少人專程上山觀日出、賞雲海，或行走自然步道體驗大自然芬多精，園區太平山莊及翠峰山屋僅能容納200人，如果沒有訂到房位，不妨改採一日遊。

太平山27日除夕休園，26日園區大掃除，下午4點提前打烊，大年初一上午8點開園，大年初二起恢復正常開園時間，假日凌晨4點，平常日清晨6點。

相關影音（翠峰山屋黃清漢提供）

太平山今天的日出美景。（圖由太平山莊提供）

太平山的雲彩。（圖由太平山莊提供）

太平山的山嵐。（圖由翠峰山屋黃清漢提供）

翠峰湖湖景。（圖由翠峰山屋黃清漢提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太平山 雲海
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：台灣的超級美景！太平山冬季雲海風情萬種


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.