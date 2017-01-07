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台灣很多漂亮女生公主病？ 外國人這樣說...

男網友在「靠北女友」抱怨，她的女友很漂亮，但是卻有嚴重的公主病。（情境照）

2017-01-07  11:47

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣教書的美國加州人畢靜翰轉貼在「靠北女友」的一則PO文，文章內的男生訴說女友的公主病，但畢靜翰認為，在台灣很多女生都這樣，特別是漂亮的那一種。

有一名男網友在「靠北女友」抱怨，自己的新女友雖然長得漂亮、身材好、有E奶，不過卻有公主病、生活習慣很差，每天都要載她上班，還得中斷工作幫忙送東西過去給她，如果沒有完成她所交待的事她都會生氣。壓垮男網友的最後一根稻草是女友在家裡看韓劇，卻叫他冒雨買日用品，但回來後卻因為少買衛生紙而被唸一整個晚上，他終於忍不住回嘴，女友竟拿起他珍愛的檯燈就扔。

男網友為了壞掉的檯燈哭泣，女友卻在一旁幸災樂禍：「知道錯了吼？大男人哭還真丟人」，讓他下定決心要分手。畢靜翰認為，這種女生從小被大家過度疼愛，所以她無法自己生活，她需要的是一個爸爸加SEX。畢靜翰指出，當他們的男友要做的是COSPLAY一個爸爸就好了，而且這種女生很愛強調自己不是那樣的女生。

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