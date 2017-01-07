香港也要建故宮 專家說台灣優勢是這個！
2017-01-07 07:39
台灣的故宮博物院外觀。（資料照，記者鹿俊為攝）
〔即時新聞／綜合報導〕香港將與北京故宮合作，在西九文化區建置「香港故宮文化博物館」。對此台北故宮回應：「再觀察」，國立歷史博物館前館長、前政務委員黃光男則說，台北故宮的優勢在於藏品質量。
綜合港媒報導，香港政務司司長林鄭月娥與北京故宮簽署合作協議，將在西九文化區打造「香港故宮文化博物館」。然而，由於此案未經香港各界諮詢、也未由香港立法會審核，憑空而降遭批是「政治意義大於一切」，而林鄭也被質疑是在為自己角逐大位布局。
《中國時報》報導，對於香港也要興建故宮一事，台北故宮回應「樂觀其成」，至於訪客數是否受影響，台北故宮則說須視香港故宮的展品定位、內容而定。台北故宮有自信地說，台北故宮更符合世界級博物館，不會與單一館比較，並歡迎香港故宮交流。
報導指出，國立歷史博物館前館長、前政務委員黃光男指出，香港故宮勢必分散遊客，但台北故宮在藏品質量上有優勢。黃光男也呼籲，面對中港故宮的挑戰，台北故宮應有新的經營戰略。
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