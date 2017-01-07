| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

香港也要建故宮 專家說台灣優勢是這個！

台灣的故宮博物院外觀。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-01-07  07:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港將與北京故宮合作，在西九文化區建置「香港故宮文化博物館」。對此台北故宮回應：「再觀察」，國立歷史博物館前館長、前政務委員黃光男則說，台北故宮的優勢在於藏品質量。

綜合港媒報導，香港政務司司長林鄭月娥與北京故宮簽署合作協議，將在西九文化區打造「香港故宮文化博物館」。然而，由於此案未經香港各界諮詢、也未由香港立法會審核，憑空而降遭批是「政治意義大於一切」，而林鄭也被質疑是在為自己角逐大位布局。

《中國時報》報導，對於香港也要興建故宮一事，台北故宮回應「樂觀其成」，至於訪客數是否受影響，台北故宮則說須視香港故宮的展品定位、內容而定。台北故宮有自信地說，台北故宮更符合世界級博物館，不會與單一館比較，並歡迎香港故宮交流。

報導指出，國立歷史博物館前館長、前政務委員黃光男指出，香港故宮勢必分散遊客，但台北故宮在藏品質量上有優勢。黃光男也呼籲，面對中港故宮的挑戰，台北故宮應有新的經營戰略。

廣告
  • 香港與北京故宮合作興建香港故宮，預定2020年落成。圖為北京故宮。（法新社）

    香港與北京故宮合作興建香港故宮，預定2020年落成。圖為北京故宮。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北京故宮 台灣 故宮 香港
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：香港也要建故宮 專家說台灣優勢是這個！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.