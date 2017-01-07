01/07 各報重點新聞一覽
自由時報
奉獻53年獲身分證 甘神父高喊台灣萬歲
81歲的甘惠忠神父為台灣奉獻了53年，昨天從行政院長林全手中接過身分證，成為國籍法修正通過後的第一人，他開心地連續大呼3次：「台灣萬歲！」
川普再攬友台人士// 寇茲 任美情報首長
消息人士透露，美國總統當選人川普已決定延攬甫卸任聯邦參議員的寇茲（Dan Coats）出任國家情報首長（Director of National Intelligence，DNI），預料會在本週正式宣布。寇茲嫻熟國安與情報事務，又備受國會民主、共和兩黨人士敬重，公認是出任該職的合適人選，而他的反俄羅斯立場，也被視為能夠平衡親俄羅斯的川普。
小黃春節加價 23日啟動
北北基1月23日零時起，將啟動春節計程車加成運價，每趟加收20元，為期10天。桃園市、台南市、高雄市調漲期間同樣是1月23日零點到2月1日晚上12點，每趟加收50元。
詳見小黃春節加價 23日啟動。
蘋果日報
姑嫂攜女燒炭 1死4危
澎湖縣馬公市發生5人疑似集體燒炭自殺事件，造成1死4命危！陳姓男子昨晚下班後返回住處，在樓上浴室赫然發現妻子、兩名女兒，以及妹妹、外甥女，共5人倒臥樓上浴室，浴室內有燒炭痕跡，連忙報案，消防人員到場後發現5人均無呼吸、心跳，經送醫急救，4人救回但未脫離險境，1人不幸身亡。由於現場未留遺書，燒炭原因離奇，仍待釐清。
霾害襲台「可以呼吸嗎」
全台空污拉警報！台灣昨受霾害影響，全台共有16處測站的空氣品質達「紅害」等級，北台灣更是出現霧濛濛天氣，台北知名地標101大樓一度陷入雲霧中不見樓影，淡水出海口也幾乎看不見，民眾外出戴口罩，抱怨：「這種空氣，可以呼吸嗎？」環保署表示，昨上午北中南地區輪流受霾害，下午起風才緩解，今天空品仍不佳，明天午後才會略微好轉，提醒民眾盡量待在家裡，出門要戴口罩。
聯合報
藉一例一休亂漲價？ 政院下周約談鬍鬚張等9業者
「一例一休」勞基法修法上路後，多個行業宣稱因人事成本增加，紛紛調高各種售價，形成一股漲風。行政院繼上周大陣仗開記者會，宣布啟動各種防止物價上漲措施後，下周將邀業者「喝咖啡」，了解其調價的合理性，並釐清與勞基法新制的關係。
去年全球升溫1.3度 逼近氣候協定上限
諾貝爾文學獎得主巴布狄倫唱道：「你不需要氣象預報員也知道風兒往哪吹」。世人不需要溫度計便能知道2016年很炙熱。針對去年全球氣溫的首份報告出爐，證實了許多科學家的預測：2016年不僅是有史以來最熱的一年，且較工業革命前高出攝氏1.3度，逼近聯合國「巴黎氣候峰會」設為努力目標的升溫攝氏1.5度上限。
中國時報
國民黨黨魁選戰開打 吳敦義表態承擔責任
國民黨黨魁選戰正式開打！前副總統吳敦義將於9日宣布參選，表示「將勇於承擔責任」；國民黨副主席郝龍斌原規畫9日宣布參選，不料被吳搶得先機，但據了解郝將選到底，國民黨主席之爭將呈現洪、吳、郝三強之爭。
澎湖馬公傳家庭慘劇 2家5女集體燒炭 1死4重傷
澎湖馬公市澎科大對面一棟2樓半透天厝，6日晚傳出疑似燒炭自殺離奇案件，屋主陳春溪跟妹婿蔡再郎兩家的5名女子，疑似集體在住家2樓房間衣物儲藏間燒炭，警消趕到發現屋內燃燒的一堆木炭，且門窗都用膠帶封死，顯示死意甚堅，警消將5名女子救出送醫，其中陳春溪小女兒陳鈺芹不治，另4人重傷在加護病房急救。
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