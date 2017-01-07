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全台高溫達28度 明變天北台灣轉涼

中央氣象局指出，今天（7日）白天在太陽加熱下，全台高溫都有機會來到25至28度。（資料照，記者林子翔攝）

2017-01-07  06:36

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）白天在太陽加熱下，全台高溫都有機會來到25至28度。明天下週日（8日）開始天氣上有較為明顯的轉變，由於東北季風增強帶來冷空氣，北台灣地區天氣轉涼。

氣象局表示，今天清晨各地低溫約18到21度，白天全台高溫都有機會來到25至28度，但氣象局提醒，中南部空氣品質依然不佳，提醒呼吸道敏感的朋友外出要多留意，溫差較大，早出晚歸也要記得添加衣物。

氣象局預估，下週日（8日）開始由於東北季風增強帶來冷空氣，北台灣地區高溫下降3至4度左右，越晚會越冷，迎風面北部、東半部也會有些局部短暫雨，而中南部受影響的時間則稍微晚一點，下週一才比較有變涼的感覺。

氣象局分析，下個星期天氣大致受東北季風影響，冷空氣較明顯的時間在下週一到下週三（9日至11日），預計最低溫將出現在下週二（10日）清晨，中部以北及東北部低溫只有14、15度，南部及花東最低溫也只有17度左右。迎風面（宜花及北海岸局部地區）有零星降雨。

空氣品質方面，今天金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級至對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
22 ~ 27 21 ~ 26 21 ~ 28 21 ~ 25

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  • 今日天氣預報。（取自氣象局網站）

    今日天氣預報。（取自氣象局網站）

  • 今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

    今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

  • 今天金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級至對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

    今天金門及中南部地區AQI為對敏感族群不健康等級至對所有族群不健康等級，其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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