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一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
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A超商下班後到B超商打工 業者：可能會越來越多…

2017-01-07  00:29

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制上路，有超商店員爆料指出，業者為避免支付過多加班費，選擇用計時人力來取代員工加班，薪水也因此縮水，員工只好在A超商下班後，跑到B超商去打工。超商業者透露，目前還沒聽說有這樣的事情，但未來可能會有越來越多這種案例。

《蘋果》報導，有全家便利超商的員工爆料，原本一個月有18天可上班，但隨著一例一休新制上路，每個月少5天，薪水也從約2萬2千元變成只剩1萬5千元，他只好選擇到另一家全家超商兼差，只是若要賺到22K，還必須比過去多上2天班。

超商業者對此回應，目前沒聽過這樣的事情，但一定有可能發生，畢竟每間超商的營業額不同，規模小的無法負擔太多加班費，為了不要違法一定會排班因應，這種現象在其他行業也會越來越多。

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  • 一例一休新制上路，有超商店員爆料指出，業者為避免支付過多加班費，選擇用計時人力來取代員工加班，員工只好在A超商下班後，再去B超商打工。示意圖。（本報資料照）

    一例一休新制上路，有超商店員爆料指出，業者為避免支付過多加班費，選擇用計時人力來取代員工加班，員工只好在A超商下班後，再去B超商打工。示意圖。（本報資料照）

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