| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
恭喜！林心如剖腹喜生女娃 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

桃園角板山梅花季開跑 梅花樹下野餐、品茗

角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）

2017-01-06  23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區「角板山梅花季」活動今天開跑！復興區角板山行館梅園佔地2公頃，種植200多棵梅樹，為北台灣最大的梅園，每年雪白梅花綻放枝頭的美麗景致總是吸引許多遊客到訪留影；市府觀光旅遊局推廣梅花季節的梅園美景、賞花遊程，同時發展北橫沿線觀光產業，今起至22日辦理梅花季活動，規劃野餐、品茶、大地遊戲，還有可以變身人肉足球的泡泡足球比賽，好玩又有趣。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，角板山行館園區場地寬闊，適合全家親子一起野餐，預估這一整個星期是花況最佳時候，活動首日邀請復興區長曾志湘、幼兒園小朋友一起到梅花樹下野餐同樂，體驗有趣的草地遊戲外，7、8日邀請野餐達人「璐露野」到場與民眾一起野餐，享受梅花樹下野餐的樂趣。

今年梅花季活動與台北市茶藝促進會合作舉辦角板山弄梅茶會，在梅花樹下擺上茶席，點綴著雅致的二十四節氣水墨燈籠，讓遊客賞花之餘，還可體驗中華傳統品茗文化之美。

另外，為讓民眾體驗趣味十足的泡泡足球，7、8、14、15、21、22日辦理泡泡足球比賽，每日辦理時間為上午9時至下午4時，每30分鐘一場，提供遊客同樂，報名參加可獲小烏來天空步道體驗券及梅子汁優惠券，挑戰獲勝還可以獲得梅花季紀念推廣品。

市府風景區管理處長葉宗賦表示，為了便利民眾賞梅遊玩，活動期間規劃賞花接駁專車供遊客搭乘，有定點接駁車及巡迴接駁車提供民眾搭乘外，在角板山行館園區梅花季活動期間，搭乘台灣好行小烏來線更可享有票價8折優惠。

角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）

角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）

角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 桃園 梅花 梅花樹 角板山 角板山公園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：桃園角板山梅花季開跑 梅花樹下野餐、品茗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.