桃園角板山梅花季開跑 梅花樹下野餐、品茗
角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區「角板山梅花季」活動今天開跑！復興區角板山行館梅園佔地2公頃，種植200多棵梅樹，為北台灣最大的梅園，每年雪白梅花綻放枝頭的美麗景致總是吸引許多遊客到訪留影；市府觀光旅遊局推廣梅花季節的梅園美景、賞花遊程，同時發展北橫沿線觀光產業，今起至22日辦理梅花季活動，規劃野餐、品茶、大地遊戲，還有可以變身人肉足球的泡泡足球比賽，好玩又有趣。
觀光旅遊局局長楊勝評表示，角板山行館園區場地寬闊，適合全家親子一起野餐，預估這一整個星期是花況最佳時候，活動首日邀請復興區長曾志湘、幼兒園小朋友一起到梅花樹下野餐同樂，體驗有趣的草地遊戲外，7、8日邀請野餐達人「璐露野」到場與民眾一起野餐，享受梅花樹下野餐的樂趣。
今年梅花季活動與台北市茶藝促進會合作舉辦角板山弄梅茶會，在梅花樹下擺上茶席，點綴著雅致的二十四節氣水墨燈籠，讓遊客賞花之餘，還可體驗中華傳統品茗文化之美。
另外，為讓民眾體驗趣味十足的泡泡足球，7、8、14、15、21、22日辦理泡泡足球比賽，每日辦理時間為上午9時至下午4時，每30分鐘一場，提供遊客同樂，報名參加可獲小烏來天空步道體驗券及梅子汁優惠券，挑戰獲勝還可以獲得梅花季紀念推廣品。
市府風景區管理處長葉宗賦表示，為了便利民眾賞梅遊玩，活動期間規劃賞花接駁專車供遊客搭乘，有定點接駁車及巡迴接駁車提供民眾搭乘外，在角板山行館園區梅花季活動期間，搭乘台灣好行小烏來線更可享有票價8折優惠。
角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）
角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）
角板山梅花季開跑，梅花樹下野餐、品茗、玩泡泡足球。（記者李容萍攝）
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