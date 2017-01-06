今年首波空污紅害 中市鑄造廠違反排廢氣挨罰

2017-01-06 22:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中首波空污紅害恐持續至下週一，環保局在昨天針對高污染工廠稽查，發現台中工業區內僑柏鑄造廠將廢氣排到戶外，空污防制設備損壞，而且新增製程設施也未申請核準，違反空污法將開罰10萬至100萬元，限期1個月改善。

環保局表示，鑄造廠高溫氣化後排出廢氣，含有大量的粒狀污染物且硫化物、氮氧化物等空污，稽查發現工廠排放廢氣時，空污集塵器因監測儀表損壞，可能造成空污防制功能失效，使廢氣異常排放，當場告發開罰。

鑄造廠的製造環境在高溫情況下操作，環保局說，空污防制設備可能容易損壞，業者若無法立即察覺，會導致污染物異常排放，加重空氣污染；另現場新增磨砂機與許可不符，而且在運作中，都一併開罰，也會要求業者陳述說明，強調決不寬貸。

台中市昨天面臨新年來第一波空污警報，西半都因為風場微弱，境內污染難以擴散，環保署空品指標（AQI）呈現不良「橘」台中市受盆地地形影響，甚至出現「紅」害，昨天轉吹北風稍微好轉，但今天風力又減弱，空污情形將持續至9日，呼籲做好自我防護。

環保局也統計空污來源，39%為營建工地、裸露地等逸散污染源，36%固定污染源，電力業占一半，另25%移動污染源來自汽機汽車廢氣，空污期仍會持續與台電協調降載，並加強稽查工廠、工地揚塵逸散、道路掃街等，要求業者自主管理，否則違法將告發開罰。