宜縣府5局處長異動 稅務與地政首長為地價稅下台
宜蘭縣政府小內閣地震，5局處長異動；縣長林聰賢要組成大聯盟最堅強團隊。（記者游明金攝）
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府去年調漲農地地價稅，因漲幅過高且有誤課情形，引起極大民怨，風暴延燒數月，業務單位地政處長余聯興、稅務局長呂莉莉確定下台負責，社會處長劉富美等人也一併連動調整，共有5個局處長換人；縣長林聰賢希望局處長多作歷練，組成大聯盟最強的團隊。
宜蘭縣政府對非農用農地，全面調漲地價稅，平均漲幅達237％，因土地總歸戶、稅率、地段等不同差異，很多民眾漲了4、5倍，原本只要繳1萬元的，變成得繳4、5萬元，相當驚人；此外，很多老農原本免田賦，在這波調整竟變成要繳稅，影響層面既廣且深。
地價稅在每年11月開徵，這起事件去年爆發，議員不分藍綠同聲抨擊；縣長林聰賢為此向縣民道歉與認錯，他曾說，地政處與稅務局都是回報地價稅增加的平均值，卻沒有看財產總歸戶、累進稅率總價等，造成有些民眾地價稅暴增5倍，決策時，業務單位沒有回饋這個問題，針對農地農用認定問題，也會全面重新清查。
宜縣農地改課地價稅土地有7200多筆，縣府去年底完成清查，有1119件改回「免課」、705筆調降。縣府檢討原因，地政與稅務單位未提供充足資訊，也未對稅賦進行精算與利弊分析。
這起事件引爆縣府小內閣大地震，林聰賢曾在半個月前的縣務會議，提及局處長與二級主管將進行調整；經過密集約詢，人事案大致底定。
據了解，稅務局長呂莉莉、地政處長余聯興、社會處長劉富美調任參議；參議黃志良回鍋地政處長、劉富美代理稅務局長，宜蘭市公所主秘楊秀川接社會處長。另，懸缺已久的教育處長由台北市中正高中校長簡菲莉出任，環保局長可能由消保官周錫福或參議吳志弘接任。
另，二級主管也作部分調整，農業處副處長陳文進與宜縣動植物防疫所所長張經緯兩人對調；這項人事案，除簡菲莉在春節後到任，其餘將在16日佈達；余聯興、呂莉莉等人都不願多談，相當低調。
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標題：宜縣府5局處長異動 稅務與地政首長為地價稅下台
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