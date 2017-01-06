學測倒數 忠明高中吃「包糕粽」為考生祈福

2017-01-06 22:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大學學測倒數兩週，忠明高中特別今天為高三、國三生舉辦學測、會考祈福誓師活動，從早上帶學生拜文昌廟祈福，中午準備金榜題名餐，包子、狀元糕、粽子象徵「包高中」接著讓學生衝破70級分大海報、插上5A++旗幟，提振士氣能旗開得勝。

大學學測20、21日舉行，忠明高中一整天準備滿滿的大祝福，要考生堅持到最後，早上先由校長張永宗帶領師生代表到南屯文昌公廟祈福拜拜，教務主任林聰義帶上貢品蔥代表「聰明」、芹菜「勤學」、竹筍「順」、蘿蔔「好彩頭」，為學生加持，學校也準備文昌文具組讓神明加持過香，再發送給考生。

學校營養午餐為高、國三考生準備金榜題名餐，學生大啖包子、狀元糕、粽子，代表「包高中」全都吃下肚不敢剩下，李柏陞直說「吃了信心大增！」呂岳錚也說「有被祝福的感覺！」一定努力讀書、堅持到最後。

午餐後國、高三師生7百多人也聚集一起誓祈福，校長張永宗要學生考試有信心、有決心、有恆心，最後帶國三生步上台階，在5月國中會考時能步步高升，插旗5A++旗幟，高生生代表則衝破70級分海報，奪得高分。

學務主任陳建銘說，學測倒數兩週，建議學生勤練考古題，愈寫心情會穩定，而且能重點複習和加強；數學老師也祝福考生，會的考出來，考的都會寫，不會的不會考，不會的也猜對。