| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
恭喜！林心如剖腹喜生女娃 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

學測倒數 忠明高中吃「包糕粽」為考生祈福

2017-01-06  22:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大學學測倒數兩週，忠明高中特別今天為高三、國三生舉辦學測、會考祈福誓師活動，從早上帶學生拜文昌廟祈福，中午準備金榜題名餐，包子、狀元糕、粽子象徵「包高中」接著讓學生衝破70級分大海報、插上5A++旗幟，提振士氣能旗開得勝。

大學學測20、21日舉行，忠明高中一整天準備滿滿的大祝福，要考生堅持到最後，早上先由校長張永宗帶領師生代表到南屯文昌公廟祈福拜拜，教務主任林聰義帶上貢品蔥代表「聰明」、芹菜「勤學」、竹筍「順」、蘿蔔「好彩頭」，為學生加持，學校也準備文昌文具組讓神明加持過香，再發送給考生。

學校營養午餐為高、國三考生準備金榜題名餐，學生大啖包子、狀元糕、粽子，代表「包高中」全都吃下肚不敢剩下，李柏陞直說「吃了信心大增！」呂岳錚也說「有被祝福的感覺！」一定努力讀書、堅持到最後。

午餐後國、高三師生7百多人也聚集一起誓祈福，校長張永宗要學生考試有信心、有決心、有恆心，最後帶國三生步上台階，在5月國中會考時能步步高升，插旗5A++旗幟，高生生代表則衝破70級分海報，奪得高分。

學務主任陳建銘說，學測倒數兩週，建議學生勤練考古題，愈寫心情會穩定，而且能重點複習和加強；數學老師也祝福考生，會的考出來，考的都會寫，不會的不會考，不會的也猜對。

廣告
  • 忠明高中高三生今天午餐是榜題名餐，大啖包子、狀元糕和粽子，祈福「包高中！」（記者蔡淑媛攝）　　　

    忠明高中高三生今天午餐是榜題名餐，大啖包子、狀元糕和粽子，祈福「包高中！」（記者蔡淑媛攝）　　　

  • 忠明的國三生插旗五A++，希望旗開得勝奪高分。（記者蔡淑媛攝）

    忠明的國三生插旗五A++，希望旗開得勝奪高分。（記者蔡淑媛攝）

  • 忠明高三生衝破70級分大海報，希望學測奪高分。（記者蔡淑媛攝）

    忠明高三生衝破70級分大海報，希望學測奪高分。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學測 忠明高中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：學測倒數 忠明高中吃「包糕粽」為考生祈福


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.