蘇嘉全祖墳旁被傾倒大量垃圾 引發網友議論

立法院長蘇嘉全祖墳旁被傾大量垃圾，過了一星期都未清除，清潔隊上午接到村長反映後趕緊清除。箭頭所指為蘇家祖墳。（記者李立法攝）

2017-01-06 21:34

〔記者李立法／屏東報導〕有網友在臉書社團po出一張立法院長蘇嘉全祖墳路旁被傾倒大量垃圾的照片，引起網友議論，有人大罵沒有公德心，應該揪出元兇開罰，立委蘇震清獲知後上午已通知家族成員到場了解情況，並認為應落實垃圾不落地的環保政策，減少對環境的污染。

位於長治鄉繁華村復華街旁的蘇家祖墳，有網友在去年12月31日發現墓園旁路邊被丟棄大量垃圾，髒亂不堪，因往來車輛不少，引發惡臭及污染問題，網友大罵缺德，要求緝凶嚴懲，離譜的是，過了一個星期，還未見相關單位清理。

繁華村長李清科表示，復華街靠近蘇家祖墳一帶常有外地民眾任意棄置垃圾，這次最離譜，直接把一包包的垃圾傾倒在馬路上，夜間被貓狗抓破咬食散落一地，該路段沒有監視器，他已請託附近農友幫忙留意，記下可疑人車，將交由警方及環保單位處理。

蘇嘉全的侄子、立委蘇震清今天獲悉後感到驚訝，趕緊通知家族成員到場查看，他認為公部門應落實垃圾不落地政策，減少民眾隨意棄置垃圾造成環境污染，他將了解墓園垃圾問題後，再研議是否採取相關防範措施。

公所清潔隊表示，今天上午接到村長反映後，已派員清除，因經費及人員有限，公所無法在該路段設置監視系統，將以告示牌取代，並加強巡查。