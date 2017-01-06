| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

台南遇見「黃綠紅」 免費WiFi任你用

看到紅綠燈路口，就可享受免費WiFi的服務。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-01-06  21:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局已完成建置1200處路口紅綠燈的4G WiFi，還將全面提升大台南公車車機及智慧站牌的4G設備，讓民眾漫遊府城街頭時，能隨地使用免費的4G WiFi服務，打造台南成為全台首座全方位智慧城市。

交通局局長張政源表示，去年7月起以民眾日常生活最貼近、最常見的「路口紅綠燈」為出發點，陸續建置1200處4G Free WiFi熱點，突破以往WiFi多使用在室內或小範圍環境提供服務的框架，在戶外道路上的開放空間，就可以享受到免費WiFi的服務。

張政源指出，建置的4G Free WiFi，是全台首創以路口為概念，透過紅綠燈控制箱提供4G Free WiFi服務的城市，民眾只要看到紅綠燈路口控制箱有張貼「台南智慧4G智慧城市WiFi」識別貼紙就可上網，開放初期只要登入身分證或護照號碼就可免費上網，非常方便，對於國際觀光客而言更是一大便利，若使用有任何問題可撥打24小時客服專線0800-080-148立即處理。

交通局表示，大台南公車今年下半年起陸續更新及建置啟用400台4G公車車機、904組4G智慧站牌，不但公車動態系統資料傳輸頻寬全面升級，更可提供4G WiFi無線網路免費供乘客使用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 4G WiFi wifi 免費 南市 台南 紅綠燈
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：台南遇見「黃綠紅」 免費WiFi任你用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.