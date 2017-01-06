台南遇見「黃綠紅」 免費WiFi任你用

看到紅綠燈路口，就可享受免費WiFi的服務。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-01-06 21:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局已完成建置1200處路口紅綠燈的4G WiFi，還將全面提升大台南公車車機及智慧站牌的4G設備，讓民眾漫遊府城街頭時，能隨地使用免費的4G WiFi服務，打造台南成為全台首座全方位智慧城市。

交通局局長張政源表示，去年7月起以民眾日常生活最貼近、最常見的「路口紅綠燈」為出發點，陸續建置1200處4G Free WiFi熱點，突破以往WiFi多使用在室內或小範圍環境提供服務的框架，在戶外道路上的開放空間，就可以享受到免費WiFi的服務。

張政源指出，建置的4G Free WiFi，是全台首創以路口為概念，透過紅綠燈控制箱提供4G Free WiFi服務的城市，民眾只要看到紅綠燈路口控制箱有張貼「台南智慧4G智慧城市WiFi」識別貼紙就可上網，開放初期只要登入身分證或護照號碼就可免費上網，非常方便，對於國際觀光客而言更是一大便利，若使用有任何問題可撥打24小時客服專線0800-080-148立即處理。

交通局表示，大台南公車今年下半年起陸續更新及建置啟用400台4G公車車機、904組4G智慧站牌，不但公車動態系統資料傳輸頻寬全面升級，更可提供4G WiFi無線網路免費供乘客使用。